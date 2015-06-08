《独家新闻》芯片厂商Atmel考虑出售--消息人士

位于加州的Atmel公司生产微控制器和其他可以用于“物联网”科技的硬件。根据Atmel网站，该公司向“可穿戴”产品供应这些元件，其中包括智能手表和智能健康手环。

一些消息人士表示，Atmel执行长Steve Laub在5月时曾表示，他将在8月底退休，这可能促使公司决定考虑其他可能性。

2015年第一季，该公司经调整的净利降至4,510万美元，或每股盈余0.11美元，低于上年同期的4,920美元和0.12美元。该公司预计第二季营收介于3.1至3.26亿美元，毛利润率约为48%。公司去年年度营收为14.1亿美元。

Atmel或许能吸引有意销售模拟元件的半导体企业。芯片厂商ON Semiconductor 和美光科技 在2008年联合敌意收购该公司，但最终放弃。

近来半导体行业交易非常活跃，最近几周就有几宗大规模交易宣布，比如安华高科技 收购Broadcom ，英特尔收购Altera 。