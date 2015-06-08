《独家新闻》芯片厂商Atmel考虑出售--消息人士

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
位于加州的Atmel公司生产微控制器和其他可以用于“物联网”科技的硬件。根据Atmel网站，该公司向“可穿戴”产品供应这些元件，其中包括智能手表和智能健康手环。
一些消息人士表示，Atmel执行长Steve Laub在5月时曾表示，他将在8月底退休，这可能促使公司决定考虑其他可能性。
2015年第一季，该公司经调整的净利降至4,510万美元，或每股盈余0.11美元，低于上年同期的4,920美元和0.12美元。该公司预计第二季营收介于3.1至3.26亿美元，毛利润率约为48%。公司去年年度营收为14.1亿美元。
Atmel或许能吸引有意销售模拟元件的半导体企业。芯片厂商ON Semiconductor 和美光科技 在2008年联合敌意收购该公司，但最终放弃。
近来半导体行业交易非常活跃，最近几周就有几宗大规模交易宣布，比如安华高科技 收购Broadcom ，英特尔收购Altera 。
据路透数据，今年迄今半导体行业并购规模约达到800亿美元，创2000年以来芯片行业交易规模之最。(完) (编译 张涛/李爽 审校 孙茉莉/王丽鑫)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。