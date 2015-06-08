欧洲政经：欧盟可能延长对俄罗斯制裁至年底--法国总统奥朗德

路透德国克林6月8日 - 法国总统奥朗德表示，欧盟对俄罗斯的制裁可能延长至今年底。俄罗斯因乌克兰冲突而遭到制裁。

奥朗德在七国集团(G7)于德国会议后的记者会上做此表示，并指出将于本月稍晚的一项欧盟峰会中讨论对俄罗斯的制裁。

“欧洲当局可能提出此一提案，”他对记者表示。

德国总理梅克尔在另一记者会中表示，七国集团已做好加大制裁力度的准备。