欧洲政经：欧盟可能延长对俄罗斯制裁至年底--法国总统奥朗德

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透德国克林6月8日 - 法国总统奥朗德表示，欧盟对俄罗斯的制裁可能延长至今年底。俄罗斯因乌克兰冲突而遭到制裁。
奥朗德在七国集团(G7)于德国会议后的记者会上做此表示，并指出将于本月稍晚的一项欧盟峰会中讨论对俄罗斯的制裁。
“欧洲当局可能提出此一提案，”他对记者表示。
德国总理梅克尔在另一记者会中表示，七国集团已做好加大制裁力度的准备。
梅克尔说，各国领袖要求俄罗斯与乌克兰遵守2月12日在明斯克达成的停火协议。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。