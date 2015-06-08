美国经济：“非自愿性兼职”现象可能长期存在--旧金山联储报告

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
“在就业市场持续复苏的同时，非自愿性兼职工作可能依然远高过衰退前的水准，”旧金山联储经济学家Rob Valletta和Catherine Van Der List写道。
这份研究的结果对货币政策有重要意义，因为其暗示美国经济可能更接近充分就业。
危机前，非自愿性兼职者仅占劳动人口的3%左右。政府周五公布的数据显示，这个比例5月时约达4.25%。
这份研究的作者发现，结构性因素使得非自愿性兼职工作比例自2006年以来抬高了多达1.25个百分点。
如果实际情况确实如此，那么之前所认为的非自愿性兼职人数处于异常高位，就可以更好地理解为美国就业市场的新常态。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/王兴亚)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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