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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 07:44 BJT

美国经济：“非自愿性兼职”现象可能长期存在--旧金山联储报告

“在就业市场持续复苏的同时，非自愿性兼职工作可能依然远高过衰退前的水准，”旧金山联储经济学家Rob Valletta和Catherine Van Der List写道。

这份研究的结果对货币政策有重要意义，因为其暗示美国经济可能更接近充分就业。

危机前，非自愿性兼职者仅占劳动人口的3%左右。政府周五公布的数据显示，这个比例5月时约达4.25%。

这份研究的作者发现，结构性因素使得非自愿性兼职工作比例自2006年以来抬高了多达1.25个百分点。

如果实际情况确实如此，那么之前所认为的非自愿性兼职人数处于异常高位，就可以更好地理解为美国就业市场的新常态。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/王兴亚)

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