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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 07:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 88.29 -2.42 -2.67 3193451

京东 36.23 +0.56 +1.57 19789103

新浪 57.06 +0.98 +1.75 3587105

搜狐 69.74 +0.82 +1.19 1128185

网易 144.07 -1.52 -1.04 894781

百度 203.15 -2.74 -1.33 2435152

台湾

台湾积体电路 22.65 -0.21 -0.92 2165659

联电 2.13 -0.03 -1.39 178032

日月光 6.75 -0.02 -0.30 256403

硅品精密 7.51 -0.02 -0.27 392814

和信超媒体 0.71 -0.01 -1.87 177593

友达 4.96 -0.14 -2.75 401108

中华电信 31.28 +0.30 +0.97 34210

台湾国际航电 45.47 -0.15 -0.33 1295777

香港

中国移动 65.69 -0.30 -0.45 163081

中国联通 17.15 +0.12 +0.70 154375

中国电信 66.34 -0.03 -0.05 16094

中芯国际 5.49 +0.03 +0.55 9976

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 68

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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