《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 88.29 -2.42 -2.67 3193451
京东 36.23 +0.56 +1.57 19789103
新浪 57.06 +0.98 +1.75 3587105
搜狐 69.74 +0.82 +1.19 1128185
网易 144.07 -1.52 -1.04 894781
百度 203.15 -2.74 -1.33 2435152
台湾
台湾积体电路 22.65 -0.21 -0.92 2165659
联电 2.13 -0.03 -1.39 178032
日月光 6.75 -0.02 -0.30 256403
硅品精密 7.51 -0.02 -0.27 392814
和信超媒体 0.71 -0.01 -1.87 177593
友达 4.96 -0.14 -2.75 401108
中华电信 31.28 +0.30 +0.97 34210
台湾国际航电 45.47 -0.15 -0.33 1295777
香港
中国移动 65.69 -0.30 -0.45 163081
中国联通 17.15 +0.12 +0.70 154375
中国电信 66.34 -0.03 -0.05 16094
中芯国际 5.49 +0.03 +0.55 9976
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 68
(完)
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