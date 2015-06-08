英国数据：5月零售销售较上年同期上升，得益于地产市场复苏--BRC

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦6月9日 - 周二公布的一项行业调查显示，英国5月零售销售较上年同期上升，得益于地产市场复苏，但部分零售商仍有些失望。
英国零售业联盟(BRC)公布，5月零售销售总值较上年同期增长1.1%；4月为下降1.3%，当时去年与之对比的月份正赶上提前到来的复活节。
BRC表示，扣除因复活节提前而带来的影响，家俬销售为去年7月以来最强。这一增长反映出近来英国房屋市场在去年略有失速后近来再度升温。
服饰鞋帽销售的同比降幅为9月以来最大，因上月天气寒冷，且去年5月销售激增。
食品销售在经历六个月的疲弱后持稳。
5月同店零售销售较上年同期持平，4月则为下降2.4%。
英国工业联盟(CBI)在5月底公布的另一项调查显示，上月零售销售激增。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。