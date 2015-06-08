英国数据：5月零售销售较上年同期上升，得益于地产市场复苏--BRC

路透伦敦6月9日 - 周二公布的一项行业调查显示，英国5月零售销售较上年同期上升，得益于地产市场复苏，但部分零售商仍有些失望。

英国零售业联盟(BRC)公布，5月零售销售总值较上年同期增长1.1%；4月为下降1.3%，当时去年与之对比的月份正赶上提前到来的复活节。

BRC表示，扣除因复活节提前而带来的影响，家俬销售为去年7月以来最强。这一增长反映出近来英国房屋市场在去年略有失速后近来再度升温。

服饰鞋帽销售的同比降幅为9月以来最大，因上月天气寒冷，且去年5月销售激增。

食品销售在经历六个月的疲弱后持稳。

5月同店零售销售较上年同期持平，4月则为下降2.4%。

英国工业联盟(CBI)在5月底公布的另一项调查显示，上月零售销售激增。(完)