《中国报摘》--中国证券报6月9日

* 头版头条:

--中国中车A股 周一复牌后一字涨停，收报32.40元人民币，其A股市值高达7,971亿元，名列A股第九位。中国中车的强势表现再次带动“大象”起舞，沪综指 演绎冲关行情，站上5,100点整数关口。

* 其他:

--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的调查报告显示，5月中国证券市场投资者信心指数达63.8，同比大幅上升34.3%，环比小幅下降2.1%。投资者信心继续保持稳定乐观，连续12个月处于乐观区间。

--国家能源局、工业和信息化部、国家认监委联合发布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，提出要提高光伏产品市场准入标准，实施“领跑者”计划，引导光伏技术进步和产业升级。

--恒生电子 公告，控股股东恒生集团之母公司浙江融信的股东马云和谢世煌，与蚂蚁金服签署相关协议，蚂蚁金服将通过认购浙江融信新增股本并收购现有股东剩余股权的方式，获得浙江融信100%的股权。这意味着蚂蚁金服将间接持有恒生电子20.62%的股份，曲线入主恒生电子。

--光明乳业 公布非公开发行预案，公司拟收购集团旗下的Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权，从而间接持有以色列乳业公司Tnuva Food的76.7%控制权。同时，公司通过定增将引入能为未来发展奠定长远基础的战略投资者，此次非公开发行A股募资总额至多90亿元。