《中国报摘》--中国证券报6月9日

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
* 头版头条:
--中国中车A股 周一复牌后一字涨停，收报32.40元人民币，其A股市值高达7,971亿元，名列A股第九位。中国中车的强势表现再次带动“大象”起舞，沪综指 演绎冲关行情，站上5,100点整数关口。
* 其他:
--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的调查报告显示，5月中国证券市场投资者信心指数达63.8，同比大幅上升34.3%，环比小幅下降2.1%。投资者信心继续保持稳定乐观，连续12个月处于乐观区间。
--国家能源局、工业和信息化部、国家认监委联合发布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，提出要提高光伏产品市场准入标准，实施“领跑者”计划，引导光伏技术进步和产业升级。
--恒生电子 公告，控股股东恒生集团之母公司浙江融信的股东马云和谢世煌，与蚂蚁金服签署相关协议，蚂蚁金服将通过认购浙江融信新增股本并收购现有股东剩余股权的方式，获得浙江融信100%的股权。这意味着蚂蚁金服将间接持有恒生电子20.62%的股份，曲线入主恒生电子。
--光明乳业 公布非公开发行预案，公司拟收购集团旗下的Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权，从而间接持有以色列乳业公司Tnuva Food的76.7%控制权。同时，公司通过定增将引入能为未来发展奠定长远基础的战略投资者，此次非公开发行A股募资总额至多90亿元。
--广汇能源 公告，公司拟非公开发行募资不超过70亿元，用于投资哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目、南通港吕四港区LNG分销转运站项目、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目和偿还公司负债。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)