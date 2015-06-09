中国个股：马云平价转让浙江融信股权，蚂蚁金服曲线入主恒生电子

路透上海6月9日 - 中国恒生电子股份有限公司 周二公告称，大股东恒生电子集团的母公司浙江融信的股权发生变更，阿里巴巴 董事局主席马云及合作伙伴谢世煌将其持有的浙江融信平价转让给关联企业浙江蚂蚁小微金融服务集团。

去年4月，恒生电子集团17名股东以近33亿元人民币价格将该集团出售给浙江融信，从而拥有恒生电子20.62%的股份，浙江融信成为间接控股股东。恒生电子创始人及现高管团队仍合计持有恒生电子约10%的股份。此次交易完成后，蚂蚁金服将间接持有恒生电子20.62%的股份，曲线入主恒生电子。

公告显示，蚂蚁金服将通过认购浙江融信新增股本并收购现有股东剩余股权的方式，获得浙江融信100%的股权，马云及谢世煌将不会就持有及出售浙江融信股权而获得任何溢价收益。由于马云亦为蚂蚁金服的实际控制人，此次权益变动将不会导致恒生电子的实际控制人发生变动。

蚂蚁金服专注于服务小微企业与普通消费者，旗下机构包括：支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷、芝麻信用等。 2003年上市的恒生电子则是国内领先的金融软件和网络服务供货商，在证券、期货、保险、信托资管等多个金融细分行业的IT系统都占有相当高的市场份额。