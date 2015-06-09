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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 08:04 BJT

日本数据：5月M3货币供应额较上年同期增长3.3%--央行

路透东京6月9日 - 日本央行周二公布，日本5月M3货币供应额较上年
同期增长3.3%。
    
    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 
前值可能已修正)：

                  5月     4月 　  3月  上年5月
    M2           +4.0    +3.6    +3.6    +3.3
    M3           +3.3    +3.0    +3.0    +2.6
    广义流动性   +4.3    +4.0*   +3.7*   +3.1*
    注：* 为修正值。
    
    参看完整图表，请浏览日本央行网站： here
    (完)
  
 (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)

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