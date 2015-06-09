中国个股：光明乳业定向增发筹资90亿元，吸引中信基金弘毅等入股

路透上海6月9日 - 中国大型乳业企业--光明乳业 周二公告称，拟定向增发筹资至多90亿元人民币，收购母公司光明食品集团前期收购的以色列乳业公司Tnuva控股权，同时引入中信并购基金、弘毅投资及上汽集团 等大型机构参与定增。

公告指出，本次定增价格为每股16.10元，发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹投资，其中信晟投资是中信证券 子公司金石投资管理的中信产业并购基金的子公司，投入约35亿元参与定增，具弘毅投资背景的晟创投资投资约30亿元，光明食品集团全资子公司益民食品集团投资约10亿元，其余三家各投资约5亿元。

本次定增完成后，光明食品集团直接持股由54.35%降至37.37%，再加上益民食品集团持有的3.47%股份，合计持股达40.84%，为相对控股股东。

本次募集资金用于收购Bright Food Singapore Investment 100%股权和补充流动资金，其中前者预估价值为44.07新谢克尔（折68.73亿元），主要资产为Tnuva公司76.7331%股权。

光明食品集团于3月完成收购Tnuva公司控股权的交易，这是中国乳品行业最大规模的并购。Tnuva食品公司成立至今已有超过85年历史，是以色列最大食品公司之一，业务包括多种食品的生产、分销和销售，包括乳制品、冷冻蔬菜、禽蛋制品、肉制品、糕点等，其中乳制品在以色列的市场占有率超过50%。

公告指出，收购完成后，Tnuva集团的部分具技术成本优势且适应中国需求的产品将引入中国市场，同时光明乳业亦将支持Tnuva继续发展欧美等地的海外市场。双方还将在产品技术研发及原材料保障等方面展开深入合作，例如Tnuva可为光明乳业及子公司新西兰新莱特 提供婴儿奶粉乳清，而Tnuva可在当地奶源淡季时进口新莱特的工业奶粉。

近年来光明食品集团陆续收购了多项海外资产，例如澳大利亚玛纳森、英国维多麦等。公司高层此前曾表示，要推动这些海外资金在海外上市，其中澳大利亚玛纳森争取年内上市，在香港上市有较大可能性。