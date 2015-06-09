瑞士经济：央行因瑞郎升值受到批评，政府为其辩护

路透苏黎世6月8日 - 不管是政界还是公众，有越来越多的人抱怨瑞士央行在保护经济免受瑞郎大幅升值冲击方面做得太少，政府周一针对这一问题为央行辩护。

自瑞士央行1月弃守瑞郎汇率上限以来，瑞士对欧元区等主要市场的出口物价跳升，影响了销售，并促使瑞士企业削减数以百计的就业职位。

瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann在议会受到左翼议员Susanne Leutenegger Oberholzer的质询，问政府是如何要求央行保护瑞士经济的。

“我肯定要让你失望了，我的回答是肯定的，我们与央行进行了激烈辩论，但不是公开的辩论，我尊重央行的独立性，这点不容置疑，”Schneider-Ammann说。

他后来表示，瑞士央行尽了最大努力，考虑到了瑞士的经济利益。(完)