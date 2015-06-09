瑞士经济：央行因瑞郎升值受到批评，政府为其辩护

澳洲经济指标总览--1月23日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透苏黎世6月8日 - 不管是政界还是公众，有越来越多的人抱怨瑞士央行在保护经济免受瑞郎大幅升值冲击方面做得太少，政府周一针对这一问题为央行辩护。
自瑞士央行1月弃守瑞郎汇率上限以来，瑞士对欧元区等主要市场的出口物价跳升，影响了销售，并促使瑞士企业削减数以百计的就业职位。
瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann在议会受到左翼议员Susanne Leutenegger Oberholzer的质询，问政府是如何要求央行保护瑞士经济的。
“我肯定要让你失望了，我的回答是肯定的，我们与央行进行了激烈辩论，但不是公开的辩论，我尊重央行的独立性，这点不容置疑，”Schneider-Ammann说。
他后来表示，瑞士央行尽了最大努力，考虑到了瑞士的经济利益。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0725 1.0699 +0.24 +2.02 1.0513 美元/日圆 113.85 114.60 -0.65 -2.58 116.87 欧元/日圆 122.13 122.63 -0.41 -0.82 123.14 美元/瑞郎 1.0004 1.0012 -0.08 -1.71 1.0178 英镑/美元 1.2385 1.2374 +0.09 +0.40 1.2336 美元/加元 1.3299 1.3321 -0.17 -0.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8270 6.8366 -0.14 -2.09 6.9726 澳元/美元 0