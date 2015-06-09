《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月9日

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透香港6月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7515港元 ) 美股道琼工业指数周一收低82.91点，或0.46%，报17,766.55点。因投资者担心希腊危机，且斟酌美国联 邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月升息的可能性。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 151.310 -0.02 19854 11.729 -0.27 中国铝业 14.740 1.38 20470 4.570 -1.29 中国移动 65.690 -0.45 163081 101.839 0.53 中国人寿 23.400 1.04 106194 36.277 0.35 中石油 116.440 0.91 17035 9.026 0.06 中石化 85.620 1.21 30008 6.637 -0.35 汇丰控股 47.370 0.40 1239443 73.438 -0.15 中电信 66.340 -0.05 16094 5.142 0.24 中国联通 17.150 0.70 154375 13.294 -0.50 兖州煤业 9.080 -0.20 11602 7.038 -0.87 华能国际 54.840 2.03 9997 10.627 -0.49 南方航空 54.880 6.85 37409 8.508 -0.95 东方航空 41.160 5.13 11072 6.381 -0.76 中芯国际 5.490 0.55 9976 0.851 0.13 （完）
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)