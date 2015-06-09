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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 08:12 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月9日

路透香港6月9日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7515港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数周一收低82.91点，或0.46%，报17,766.55点。因投资者担心希腊危机，且斟酌美国联
 邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月升息的可能性。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       151.310   -0.02      19854            11.729      -0.27
 中国铝业                      14.740    1.38      20470             4.570      -1.29
 中国移动                      65.690   -0.45     163081           101.839       0.53
 中国人寿                      23.400    1.04     106194            36.277       0.35
 中石油                       116.440    0.91      17035             9.026       0.06
 中石化                        85.620    1.21      30008             6.637      -0.35
 汇丰控股                      47.370    0.40    1239443            73.438      -0.15
 中电信                        66.340   -0.05      16094             5.142       0.24
 中国联通                      17.150    0.70     154375            13.294      -0.50
 兖州煤业                       9.080   -0.20      11602             7.038      -0.87
 华能国际                      54.840    2.03       9997            10.627      -0.49
 南方航空                      54.880    6.85      37409             8.508      -0.95
 东方航空                      41.160    5.13      11072             6.381      -0.76
 中芯国际                       5.490    0.55       9976             0.851       0.13
 
    （完）

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