《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月9日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗表示，股市涨跌幅放宽必须是渐进的，过去7%是在〞儿童池〞，10%只是〞青少年池〞，至于何时进一步再扩大，他表示，等扬升方案执行完后，明年再研议。

--针对台湾隐性陆资问题，经济部投审会执秘张铭斌表示，已对包括阿里巴巴 、淘宝网等15家〞假外资、真陆资〞违规投资案开罚，累计罚锾共186万台币；将加强对侨外资宣导、查核，杜绝不实登记。

--中信金控 子公司中国信托商业银行与大陆中信集团的双向参股案，昨日举行签约仪式。中信金在大陆的布局跨出历史性步伐，创下两岸金融业互相参股首例，相关案件将待两岸主管机关核准后生效。

*经济日报：

--民进党总统参选人蔡英文在美国被问到九二共识时仍避谈，仅表示诠释和名词的使用问题继续〞求同存异〞。

--三大公股银行全面紧缩房贷宽限期。房市回档牵动贷款风险升高，让银行给予宽限期更趋谨慎，土银、台银、合库已同步紧缩房贷宽限期，其中，台银对给予宽限期的新申贷户更祭出贷款成数至少减0.5成的把关措施，土银、合库今年以来房贷新申贷户没有宽限期的贷款案所占比重更已超过一半。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。