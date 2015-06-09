修正-《全球汇市》美元持稳，希腊债务疑虑限制欧元上档

(更正：因英文原文有误，内文第一段改为“周二”，非“周一”)

* 德国强劲工业生产数据及德债收益率上扬支撑欧元

* 希腊债务疑虑犹存，限制欧元上档

* 美元兑日圆微升，但距13年高位仍有段距离

路透东京6月9日 - 美元兑主要货币周二在亚洲市场盘初持稳，设法站稳脚跟；之前美元兑欧元大跌，因德国数据强劲且德债收益率上扬。

欧元兑美元 报1.1281，日内跌0.1%；隔夜市场曾触及高位1.1307美元，因德国工业生产数据强于预期。

但希腊债务谈判进展不利，限制欧元上涨。

欧盟官员称，希腊官员周一与欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西就改革换现金协议举行磋商，但希腊没有提出新提案。

“希腊官员继续拒绝欧盟/IMF的建议，因此很显然，没有取得有意义的进展，这本应不利于欧元，但欧元还是大幅上涨了，”BK Asset Management的外汇策略主管Kathy Lien在客户报告中写道。

“我们相信，在1.13区间卖出欧元是有吸引力的机会，”她说。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周一表示，如果希腊退出欧元区，不会对欧元产生太大影响，因为该国的经济规模较小，且欧元区实行了改革。

“希腊经济规模仅占欧元区的2%，因此实在是微不足道。”诺亚在蒙特利尔一个经济会议上谈到。

美元指数 持稳，报95.289。

美元兑日圆 日内小涨约0.1%，报124.65，此前自周五美国就业数据带动所触及的13年高位125.86日圆拉回。意外强劲的美国就业报告此前曾促使市场进一步押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年底前升息。

一项路透调查显示，华尔街主要银行现预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于9月开始升息，之后在年底前还会再升息一次。

美国总统奥巴马否认一项报导，该报导称他在德国举行的七国集团(G7)峰会期间的对话中表示强势美元“是个问题”，他表示自己“向来不对美元或其他货币的每日波动进行评论。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1278 1.1291 -0.12 -6.77 1.2097

美元/日圆 124.69 124.47 +0.18 +4.19 119.68

欧元/日圆 140.63 140.51 +0.09 -2.87 144.78

美元/瑞郎 0.9275 0.9270 +0.05 -6.70 0.9941

英镑/美元 1.5334 1.5348 -0.09 -1.53 1.5573

美元/加元 1.2411 1.2410 +0.01 +6.83 1.1618

澳元/美元 0.7682 0.7699 -0.22 -5.95 0.8168

新西兰元/美元 0.7128 0.7141 -0.18 -8.58 0.7797

澳元/日圆 95.790 95.830 -0.04 -2.01 97.750

新西兰元/日圆 88.880 88.880 +0.00 -4.75 93.310

英镑/日圆 191.20 191.04 +0.08 +2.59 186.38

澳元/新西兰元 1.0773 1.0769 +0.04 +2.90 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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