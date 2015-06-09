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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 08:39 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月9日-6月16日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 
    
 日期  时间   国家     规模         发行细节
 6/9          美国                  发售三年期公债
 6/9          日本                  加强流动性标售
 6/9          英国                  标售2024年到期的通膨保值公债
 6/10         美国                  发售10年期公债
 6/10         德国     50亿欧元     标售两年期联邦债券
 6/10         意大利                标售国库券
 6/11         西班牙                标售债券
 6/11         意大利                标售中长期债券
 6/11         英国                  标售票息为3½%的2045年到期公债
 6/11         日本                  标售20年期公债
 6/11         日本                  标售三个月期贴现国库券
 6/11         美国                  发售30年期公债
 6/15  1350   法国                  标售国库券(BTF)
 6/16         日本                  标售五年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
    (完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)

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