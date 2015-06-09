长江期货：中国期指表现分化，资金在品种间腾挪

以下内容节选自6月9日的《期货日报》：

周一股指期货市场分化严重，上证50股指期货涨幅超过6%，而中证500股指期货跌幅超过3%。沪深300股指期货四个合约持仓量大幅下降20937手至167857手，为去年11月以来最低水平。IF合约持仓量下降并非意味着资金离开股指期货市场，而是在期指不同品种间进行了内部转移。上证50股指期货四个合约持仓量增加29167手至94992手，创历史新高。虽然IH增仓数量超过IF的减仓数量，但由于两者点位存在差异，从资金状况考察，两者对应的资金水平相当，同样反映了股指期货市场内部的移仓迹象。

周一，前20名席位在IF1506、IF1507与IF1509合约上共持买单114549手、卖单131897手。主力净空持仓量17348手，较前一交易日下降1665手。主力净空持仓量的下降主要由于主力空方减仓幅度超过主力多方。在IF1506上，前20空方合计减持卖单18994手，前20多方合计减持买单14585手。从重点席位观察，中信期货净持仓量由多翻空，此前该席位已连续20个交易日维持净多头寸。中信期货席位周一分别在IF1506、IF1509上大幅减持买单5710手、2445手，整体由净多3679手翻向净空3038手。(完)

详情请点选链接：here