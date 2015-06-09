长江期货：中国期指表现分化，资金在品种间腾挪

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
以下内容节选自6月9日的《期货日报》：
周一股指期货市场分化严重，上证50股指期货涨幅超过6%，而中证500股指期货跌幅超过3%。沪深300股指期货四个合约持仓量大幅下降20937手至167857手，为去年11月以来最低水平。IF合约持仓量下降并非意味着资金离开股指期货市场，而是在期指不同品种间进行了内部转移。上证50股指期货四个合约持仓量增加29167手至94992手，创历史新高。虽然IH增仓数量超过IF的减仓数量，但由于两者点位存在差异，从资金状况考察，两者对应的资金水平相当，同样反映了股指期货市场内部的移仓迹象。
周一，前20名席位在IF1506、IF1507与IF1509合约上共持买单114549手、卖单131897手。主力净空持仓量17348手，较前一交易日下降1665手。主力净空持仓量的下降主要由于主力空方减仓幅度超过主力多方。在IF1506上，前20空方合计减持卖单18994手，前20多方合计减持买单14585手。从重点席位观察，中信期货净持仓量由多翻空，此前该席位已连续20个交易日维持净多头寸。中信期货席位周一分别在IF1506、IF1509上大幅减持买单5710手、2445手，整体由净多3679手翻向净空3038手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)