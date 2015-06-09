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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 08:47 BJT

《交易视点》台债买券需求强，关注五年券标债--群益金鼎证券

路透台北6月9日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，短线国际债市偏空，然而市场买券需求强，走势与国际债市脱钩，行情在大区间内波动，关注五年券标债结果。五年券104/9期 区间1.00-1.04%，十年增额券104/5期 区间1.55-1.60%。

IRS市场(利率交换)市场早盘开高，但公债利率开高走低，利率逐步下滑。5年成交1.32-1.335%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)

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