《新兴市场重要经济事件预告》--6月9日-6月16日

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
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6月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。
开罗/沙姆沙伊赫--世界银行行长金墉访问埃及(至6月11日)。
6月10日(三)
华盛顿--2015年经济合作暨发展组织(OECD)国际税务会议(International Tax Conference)(至6月11日)。
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏在IMF、日本财务省和亚洲开发银行主办的“高龄社会中为维系长期增长和持续性应采取的财政政策”论坛，致开幕词和主旨演讲(0100)。
里约热内卢--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)与前欧洲及以色列央行官员参加一次公开活动，讨论2008年全球金融危机过后央行的职责。
卢萨卡--非洲进出口银行第22届股东大会(至6月13日)。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。
布达佩斯--匈牙利央行公布5月利率会议之会议纪录(1200)。
6月11日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决定。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2200)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行委员会会议(1000)。
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
6月12日(五)
布鲁塞尔--第七届欧盟-墨西哥峰会。
约翰内斯堡--南非财长内内在经济研究局年会发表演讲，聚焦南非经济增长制约因素、税改及货币政策(0600)。
6月15日(一)
维也纳--奥地利央行召开主题为经济增长的长期前景的会议(至6月16日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特等将发言。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。
6月16日(二)
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer就2014/15年度金融稳定性召开记者会(0900)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)