重发-美国债市：大型投资基金6月买入96.9亿美元两年期国债--财政部

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路透6月8日 - 美国财政部周一公布的数据显示，大型投资基金在6月的两年期国债标售中买进96.90亿美元国债，高于5月购买额94.66亿美元。

据财政部的标售配售数据，美国国债的另一大持有群体--海外投资者在6月两年期国债标售中买入52.8亿美元，5月购买额为35.86亿美元。

财政部本月早前还向银行、养老基金和华尔街债券交易商出售了约260亿美元两年期国债。

两年期国债标售举行的同一周里，大型投资基金在其他国债标售中买入157.24亿美元五年期国债，5月购债额为163.58亿美元。他们还购买了123.29亿美元七年期国债，5月为126.04亿美元。

海外投资者在最新五年期国债标售中买入74.89亿美元，5月购买额为60.52亿美元。他们还买入61.11亿美元七年期国债，5月购买额为62.08亿美元。