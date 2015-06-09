金鹏期货：供应偏紧限制郑商所菜粕期货回撤幅度

以下内容节选自6月9日的《期货日报》：

受南美大豆集中上市和美国大豆种植状况良好影响，5月中旬以来，国内外豆类大幅下跌，破位走低，拖累菜粕期货下行，再次逼近去年9月底和今年1月中旬低点。但临储政策变化和进口菜籽减少使得短期菜粕供应偏紧，菜粕期货有望振荡筑底。

由于国家连续5年提高托市收购价格，临储菜籽(油)收购成本高、财政负担沉重、储备菜油很难流向市场等问题出现。今年政府改变了油菜籽收储政策，改由中央财政和省级财政共同出资，对主产区油厂进行补贴，油厂随行就市进行收购。由于补贴资金没及时到位，加之油厂加工利润有限，开出的油菜籽收购价格大多在2元/斤以下，低于农民预期，而且大幅低于去年2.55元/斤的收储价。农民存在严重的惜售心理，导致新作油菜籽收购进度放慢。油菜籽加工少，菜粕供应相应偏少。(完)

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