《交易视点》台债市场呈窄幅波动，殖利率逢高有接手但不追价--元大宝来证

路透台北6月9日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场殖利率走低，仅30年期微幅上扬0.5BPS，希腊债务问题尚未有明确决定依然使投资人感到不安，风险较低的美国公债成了避险选择，终场美国指标10年期公债 殖利率收在2.3840%，较前一交易日下跌了1.6基点。

美国上周五公布非农就业数据优于预期，增强了市场对于FED将在今年9月采取升息动作的预期，而本周美国债市将有580亿美元公债及大量公司债供应，将使得美债殖利率回档幅度有限，甚至进一步向上攀升。

台湾公债市场殖利率应呈现窄幅波动状况，买盘逢高承接，但殖利率往下不追价，而市场也无作空意愿，市场较无活力，除非国际债市出现大幅度弹升才有可能推动台债殖利率上行，今天将有五年期公债300亿标售，预估得标利率仍因资金议题，不会较上次同期利率出现大幅度变化，但要突破1.0%的可能性也低，低于1.0%的五年公债可能不是投资的最佳选择，得标区间落在1.01%~1.04%，预估本周十年公债104/5期 成交区间1.55%-1.60%，五年券104/9期 在1.02-1.07%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)