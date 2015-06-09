国信期货：大连铁矿石期货短期将陷入窄幅振荡格局

最近，铁矿石期货多空僵局未破。一方面，港口铁矿石库存连续六周下降，部分货源尚未到港就被预售，现货铁矿石价格因此保持坚挺。另一方面，钢材进入需求淡季，现货表现弱于铁矿石，钢厂亏损加剧不利于铁矿石价格继续上涨。综合来看，铁矿石期货短期上下两难，将陷入窄幅振荡格局。 5月下旬以来，南方地区持续降雨，建筑工地施工进度大幅放缓，螺纹钢下游需求持续萎缩。但钢铁产量依然维持高位，根据中钢协统计，5月中旬，全国重点钢企粗钢日均产量为180.6万吨，环比增加1.59%；预计全国粗钢日均产量为228.5万吨，环比增加0.7%。

根据“我的钢铁网”的数据，在调研的163家钢厂中，6月8日有42家钢厂高炉检修，与前一周持平；高炉开工率为86.19%，较前一周小幅减少0.14%，但仍处于较高位置。(完)