国信期货：大连铁矿石期货短期将陷入窄幅振荡格局

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
以下内容节选自6月9日的《期货日报》：
最近，铁矿石期货多空僵局未破。一方面，港口铁矿石库存连续六周下降，部分货源尚未到港就被预售，现货铁矿石价格因此保持坚挺。另一方面，钢材进入需求淡季，现货表现弱于铁矿石，钢厂亏损加剧不利于铁矿石价格继续上涨。综合来看，铁矿石期货短期上下两难，将陷入窄幅振荡格局。 5月下旬以来，南方地区持续降雨，建筑工地施工进度大幅放缓，螺纹钢下游需求持续萎缩。但钢铁产量依然维持高位，根据中钢协统计，5月中旬，全国重点钢企粗钢日均产量为180.6万吨，环比增加1.59%；预计全国粗钢日均产量为228.5万吨，环比增加0.7%。
根据“我的钢铁网”的数据，在调研的163家钢厂中，6月8日有42家钢厂高炉检修，与前一周持平；高炉开工率为86.19%，较前一周小幅减少0.14%，但仍处于较高位置。(完)
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路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)