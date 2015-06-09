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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 09:00 BJT

格林大华期货：沪胶供应过剩局面缓解，中长期有望走强

以下内容节选自6月9日的《期货日报》：

6月沪胶价格开始在高位振荡，主力1509合约再次上冲15270元/吨高位后受到压力。一些投资者担忧沪胶将形成“双顶”形态，后市再度回归下跌走势。但笔者认为，随着沪胶供给边际效应不断改善，供给过剩的情况有望进一步缓解，中长期仍有走强可能。

　　截至5月底，青岛保税区天然橡胶库存已经下降至16.8万吨左右，比4月底跌21%，呈现加速下跌趋势。库存降低导致企业买货热情较高，本周天然橡胶出库速度仍较快。如果库存按照这种下降速度，6月底保税区天然橡胶库存将基本回归正常状态，市场供给甚至可能出现一定的偏紧局面。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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