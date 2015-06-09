格林大华期货：沪胶供应过剩局面缓解，中长期有望走强

6月沪胶价格开始在高位振荡，主力1509合约再次上冲15270元/吨高位后受到压力。一些投资者担忧沪胶将形成“双顶”形态，后市再度回归下跌走势。但笔者认为，随着沪胶供给边际效应不断改善，供给过剩的情况有望进一步缓解，中长期仍有走强可能。