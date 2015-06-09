格林大华期货：沪胶供应过剩局面缓解，中长期有望走强

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
以下内容节选自6月9日的《期货日报》：
6月沪胶价格开始在高位振荡，主力1509合约再次上冲15270元/吨高位后受到压力。一些投资者担忧沪胶将形成“双顶”形态，后市再度回归下跌走势。但笔者认为，随着沪胶供给边际效应不断改善，供给过剩的情况有望进一步缓解，中长期仍有走强可能。
截至5月底，青岛保税区天然橡胶库存已经下降至16.8万吨左右，比4月底跌21%，呈现加速下跌趋势。库存降低导致企业买货热情较高，本周天然橡胶出库速度仍较快。如果库存按照这种下降速度，6月底保税区天然橡胶库存将基本回归正常状态，市场供给甚至可能出现一定的偏紧局面。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)