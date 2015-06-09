永安期货：郑糖短期再次面临调整

5月下旬以来，郑糖结束近一个月的调整行情转为偏强走势，主力1509合约再次回到前期高点5650元/吨附近，但在此附近明显受阻。笔者预计，郑糖短期将再次面临调整走势，高位振荡风险加剧。 食糖最新产销数据显示，截至5月底，全国共生产食糖1052.19万吨，比上一制糖期减少279.61万吨；全国累计销售食糖617.49万吨，比上一制糖期减少66.8万吨。以上数据呈现出产量下降销量也下降的两降局面。据笔者计算，5月单月全国共销售食糖72.39万吨，比去年同期减少10.4万吨。5月食糖销量不仅远低于110万吨的均值水平，同比降幅也达11.76%。(完)