永安期货：郑糖短期再次面临调整

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
以下内容节选自6月9日的《期货日报》：
5月下旬以来，郑糖结束近一个月的调整行情转为偏强走势，主力1509合约再次回到前期高点5650元/吨附近，但在此附近明显受阻。笔者预计，郑糖短期将再次面临调整走势，高位振荡风险加剧。 食糖最新产销数据显示，截至5月底，全国共生产食糖1052.19万吨，比上一制糖期减少279.61万吨；全国累计销售食糖617.49万吨，比上一制糖期减少66.8万吨。以上数据呈现出产量下降销量也下降的两降局面。据笔者计算，5月单月全国共销售食糖72.39万吨，比去年同期减少10.4万吨。5月食糖销量不仅远低于110万吨的均值水平，同比降幅也达11.76%。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)