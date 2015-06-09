全球金市：现货金守住隔夜温和涨幅，但美国升息前景遏制涨势

不过，金价持于11周低点上方，因为美元兑欧元周一下挫1.5%，兑日圆自13年高点下滑。

金价上周五下跌后，中国消费者逢低买入，也帮助支撑了金价。

但投资者的持仓情况继续反映出偏空人气。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量处于1月中期以来最低。

交易商将关注周二出炉的更多美国数据，以寻找美国经济以及美联储货币政策前景的线索。

市场还在关注希腊债务危机的进展。希腊周一宣布愿意与国际债权人妥协，德国总理梅克尔警告称，达成改革换援助协议所剩的时间已经不多。

若不能达成协议，则可能触发对黄金的避险买盘。

矿业方面，全球第二大黄金生产商--纽蒙特矿业 同意出资8.2亿美元收购AngloGold Ashanti 位于美国科罗拉多州的Cripple Creek & Victor金矿，从而使前者扩大在科罗拉多矿区的资产。(完)

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