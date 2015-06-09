全球金市：现货金守住隔夜温和涨幅，但美国升息前景遏制涨势

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
不过，金价持于11周低点上方，因为美元兑欧元周一下挫1.5%，兑日圆自13年高点下滑。
金价上周五下跌后，中国消费者逢低买入，也帮助支撑了金价。
但投资者的持仓情况继续反映出偏空人气。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量处于1月中期以来最低。
交易商将关注周二出炉的更多美国数据，以寻找美国经济以及美联储货币政策前景的线索。
市场还在关注希腊债务危机的进展。希腊周一宣布愿意与国际债权人妥协，德国总理梅克尔警告称，达成改革换援助协议所剩的时间已经不多。
若不能达成协议，则可能触发对黄金的避险买盘。
矿业方面，全球第二大黄金生产商--纽蒙特矿业 同意出资8.2亿美元收购AngloGold Ashanti 位于美国科罗拉多州的Cripple Creek & Victor金矿，从而使前者扩大在科罗拉多矿区的资产。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍/张涛)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)