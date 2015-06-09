中国个股：兴业银行澄清高管卷款潜逃，称其非高管属个人非法集资

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透北京6月9日 - 中国股份制银行--兴业银行 周二针对有关该行“北海分行高管卷款30亿元潜逃”传言发布澄清公告称，涉案人苏瑜已于3月份离职，并非网传高管，目前未发现银行资金卷入其中；公司将全力配合公安机关调查取证，协助受害人通过法律手段依法维权。
兴业银行媒体负责人对路透表示，苏瑜属自动离职。具体涉案金额、涉案业务性质均会按照公安机关的调查结果而定，目前公安机关对其定性为个人非法集资。因此，对兴业银行来说，仅能披露的是“这属于前员工的个人非法集资。”
公告显示，5月中旬，该行南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。公司就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行资金卷入其中。目前北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。
兴业银行并称，涉案人苏瑜于2010年7月进入公司北海分行筹建组工作，先后任北海分行企业金融客户经理、业务三部负责人，并非网传高管，其于2015年3月27日主动向分行递交离职申请，分行批准与其解除劳动合同。
兴业银行早盘收报20.06元，跌3%；过去一个月则累计上涨14%。（完）
参看公告详情，请点选：here (发稿 王蕾；审校 赵红梅/张喜良)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。