《中国已公布新股发行上市日程表》--6月9日

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
暂无
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暂缓发行 沪 红蜻蜓 732116 不超过5,880 -- -- 国泰君安 --
暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 *6/10 沪 中国核电 389,100 3.39 22.29 中信证券
瑞银证券
*6/10 深 多 喜 爱 3,000 7.28 22.75 海通证券
*6/10 深 金发拉比 1,700 26.00 18.71 广发证券
*6/10 深 汇洁股份 5,400 13.10 21.72 国信证券
*6/10 深 星徽精密 2,067 10.20 22.67 广发证券
*6/10 深 聚隆科技 5,000 8.80 13.33 申万宏源
*6/10 深 合纵科技 2,704.5 10.61 15.38 申万宏源
*6/10 深 杭州高新 1,667 14.84 22.99 齐鲁证券
-- 沪 绿城水务 14,700 6.43 22.96 国泰君安
-- 沪 韩建河山 3,668 11.35 20.64 招商证券
-- 沪 音飞储存 2,500 12.43 20.98 华泰联合
-- 沪 宝钢包装 20,833.33 3.08 22.93 中信证券
-- 深 日机密封 1,334 34.60 21.84 国金证券
-- 深 蓝黛传动 5,200 7.67 22.98 万联证券
-- 深 神思电子 2,000 11.02 22.96 招商证券
-- 深 凤形股份 2,200 8.31 22.97 华林证券
-- 深 索菱股份 4,580 7.53 22.82 招商证券
-- 深 先锋电子 2,500 14.87 22.43 中航证券
-- 深 信息发展 1,670 10.14 22.98 中山证券
-- 深 厚普股份 1,780 54.01 21.85 国金证券
-- 深 新元科技 1,667 11.39 22.99 广州证券
-- 深 德尔股份 2,500 28.76 22.99 光大证券
-- 深 胜宏科技 3,667 15.73 22.97 国信证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。