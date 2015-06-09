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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 14:54 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月9日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

暂无

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暂缓发行 沪 红蜻蜓 732116 不超过5,880 -- -- 国泰君安 --

暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 　　*6/10 沪　 中国核电 389,100 3.39 22.29 中信证券

瑞银证券

*6/10 深 多 喜 爱 3,000 7.28 22.75 海通证券

*6/10 深 金发拉比 1,700 26.00 18.71 广发证券

*6/10 深 汇洁股份 5,400 13.10 21.72 国信证券

*6/10 深 星徽精密 2,067 10.20 22.67 广发证券

*6/10 深 聚隆科技 5,000 8.80 13.33 申万宏源

*6/10 深 合纵科技 2,704.5 10.61 15.38 申万宏源

*6/10 深 杭州高新 1,667 14.84 22.99 齐鲁证券

-- 沪 绿城水务 14,700 6.43 22.96 国泰君安

-- 沪 韩建河山 3,668 11.35 20.64 招商证券

-- 沪 音飞储存 2,500 12.43 20.98 华泰联合

-- 沪 宝钢包装 20,833.33 3.08 22.93 中信证券

-- 深 日机密封 1,334 34.60 21.84 国金证券

-- 深 蓝黛传动 5,200 7.67 22.98 万联证券

-- 深 神思电子 2,000 11.02 22.96 招商证券

-- 深 凤形股份 2,200 8.31 22.97 华林证券

-- 深 索菱股份 4,580 7.53 22.82 招商证券

-- 深　 先锋电子 2,500 14.87 22.43 中航证券

-- 深 信息发展 1,670 10.14 22.98 中山证券

-- 深　 厚普股份 1,780 54.01 21.85 国金证券

-- 深 新元科技 1,667 11.39 22.99 广州证券

-- 深 德尔股份 2,500 28.76 22.99 光大证券

-- 深 胜宏科技 3,667 15.73 22.97 国信证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (整理 林琦; 审校 张喜良)

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