《路透晚报》--6月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：5月CPI涨幅降至四个月低点，经济企稳前宽货币仍有空间

受食品价格带动中国5月CPI同比涨幅降至四个月低位，低位徘徊的PPI转正仍遥遥无期，通货紧缩压力未见实质缓解，降息等宽货币政策仍将有来，预计下半年随着经济企稳， 物价有望略回升。

--中国经济：国企改革要改自身问题，融合公有制与市场经济--人民日报

人民日报周二发表时评文章称，国企改革不能“为改而改”，国企改革的目的，是要解决公有制与市场经济相融合问题，改革一定要朝着国企自身的问题去，而不能盲目迎合片面的情绪。

--银行观点：今年人民币纳入SDR可能性为60%，人民币资产配置将大幅调升--渣打

渣打银行最新报告预计，中国人民币今年纳入特别提款权（SDR）的可能性为60%。无论人民币最终能否纳入SDR，外资对中国更深入的了解都将促使更多的全球资金流向人民币资产。这将缓解人民币外汇市场在强美元背景下的压力，并有力地提振点心债市场。

--香港社会：政府因MERS向韩国发出红色外游警示，至月底所有团取消

因应韩国（南韩）中东呼吸综合症（MERS）疫情所引致的健康风险，香港政府周二宣布向南韩发出红色外游警示，并呼吁市民如无必要，应避免前往当地旅游及公干。

--中国碳排放可望提早见顶 有助抑制全球变暖

伦敦政治经济学院（LSE）周一发布的研究报告称，中国温室气体排放可望于2025年见顶，较中国原先设定的期限提前五年，这可能有助于抑制全球变暖风险。

【金融】

--中国个股：兴业银行澄清高管卷款潜逃，称其非高管属个人非法集资

中国股份制银行--兴业银行周二针对有关该行“北海分行高管卷款30亿元潜逃”传言发布澄清公告称，涉案人苏瑜已于3月份离职，并非网传高管，目前未发现银行资金卷入其中；公司将全力配合公安机关调查取证，协助受害人通过法律手段依法维权。

--中国金融：工行明确不承担中信信托项目本息偿还，否认其为通道项目

以市值计全球第一大银行--中国工商银行周一就中信信托设立的5亿元人民币信托项目兑付危机对路透表示，工行山西分行仅为该信托计划的资金代收付银行，不承担本息偿还、担保和纠纷处理的责任。

--中国经济：交银财富景气指数环比上升，股市和房市转暖令投资意愿增加

中国第五大商业银行--交通银行周二发布的最新一期交银中国财富景气指数环比上升。调研结果显示，基于国内股市和房市转暖，国内受访小康家庭的投资意愿明显上升，收入预期反弹；而且企业改革创新及经济转型亦令就业预期好转。

--中国金融：5月消费信心指数小幅上扬，受楼市股市提振刺激--银联

银行卡组织--中国银联联合新华社周二发布5月份银行卡消费信心指数报告显示，二季度前两个月，股市继续上涨、房市回暖明显，持卡人消费信心也呈现企稳态势；5月份中国银行卡消费信心指数小幅上扬，或将进一步稳定。

--中国金融：惠誉称中国资产管理市场迅速增长令竞争更加激烈

惠誉新公布的报告中称，中国资产管 理行业自2013年中以来迅速增长，而持续增长将使得该行业竞争更加激烈。

【固定收益】

--中国公开市场：央行依旧按兵不动，资金仍处合意水平暂无操作必要性

中国央行公开市场周二仍不进行任何操作，近两个月来的空窗格局依旧延续。当前资金面宽泛局面不改，资金价格也维持低位震荡，流动性依旧处于央行合意水平，令公开市场仍无操作必要性。

--中国债市动态：现券收益率先跌后涨，CPI偏低利好昙花一现

中国银行间债市周二早盘现券收益率先跌后涨，成交略显活跃。最新公布的5月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅低于预期，提振现券一度回暖，不过止盈压力随之增强，令收益率跌幅缩窄，较上日基本持稳。

--中国货币市场：资金中枢再下探空间受限，半年末会有扰动但大局无碍

中国银行间市场周二主要回购利率继续盘桓，资金价格自4月以来的跌势似已渐近阶段尾声。若无新的放松政策推出，从隔夜回购到一年Shibor整个资金中枢继续下探空间预计有限。

--《中国新债预测》三年国债利率均值2.76%，一级市场料保持较好需求

中国财政部周三将招标发行三年期固息国债。路透调查显示，二级市场维持盘整姿态，经济数据低迷亦难坚定做多情绪，但充沛流动性护航下，一级市场近期却保持较好需求，料明日三年国债定位略低于二级，预测均值落在2.76%。

--新债招标：国开行10年增发债收益率符合预期，七年稍低--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标发行的七年期固息增发债收益率稍低于预估，10年债则符合预期，两期债中标收益率分别为4.0176%和4.0332%，投标倍数为3.51倍和2.78倍。

--新债招标：中国浙江三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周二透露，中国浙江省下午招标的四期地方债，利率全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.88%、3.26%、3.54%和3.59%，对应投标倍数为2.91倍、2.45倍、2.26倍和2.08倍。

--新债招标：湖北三至七年地方债利率落在下限，10年仅高1BP--业内人士

内人士周二透露，中国湖北省上午招标的四期地方债，除10年期利率比投标下限高1个基点(bp)外，其余品种定价均为投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.88%、3.26%、3.54%和3.60%，对应投标倍数为2.16倍、2.06倍、1.98倍和1.76倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微升CPI数据影响有限，短期仍将维持基本稳定

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周二早盘微升，中间价小幅上行跟随隔夜国际美元表现。交易员表示，经济数据不好人民币存一定的贬值压力，但监管当局对汇率稳定预期仍将限制汇价下跌空间，估计短期内人民币仍将维持基本稳定。

--《张涛专栏》人民币自由化，行百里者半九十

从内部债务化解、股权融资占比偏低的客观现实看，我们的金融市场在供给层面有巨大的提升空间，而从境外人民币需要有相应的人民币资产匹配的客观现实而言，我们的金融市场同样有着巨大需求支持，加之中国正处于经济转型的关键期，提高直接融资比重的转型要求正好与中国输出金融的战略相契合，可以说人民币自由化已经到了完成惊险一跳的重要机遇期。

--离岸人民币：中银台北分行将发长天期宝岛债，利率定价料拉锯

两位熟悉政策的消息人士周二表示，下半年大陆银行将成为台湾宝岛债发行主体，中国银行台北分行料率先发行15年的长天期债券，创下宝岛债最长年期纪录。而为达成发行样态多元化目标，台湾将鼓励陆银总行发债，并弹性给予其更多发债额度。

--离岸人民币：中银台北15年期宝岛债以4.3-4.5%询价--消息

两位消息人士周二透露，中国银行台北分行预计发行五、10及15年期宝岛债，询价利率分别为3.95%、4.15%与4.3-4.5%。

【证券/行业】

--中国股市：过半投资者认为股价偏高，但仍看好中期前景--投保基金

中国证券投资者保护基金有限责任公司日前发布5月月度投资者信心调查专报称，过半投资者认为股价偏高，但仍有近三成投资者考虑在未来三个月内增加投资股票资金；另外投资者亦对国内经济政策利于股市信心较强，仍看好股市中期前景。

--中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济前景预期偏弱抑制市场人气

中国股市沪综指周二收跌结束三连涨。分析师指出，5月物价数据令市场对二季度GDP增速预期偏弱，且市场在MSCI明晟明日凌晨宣布是否将A股纳入其新兴市场指数前保持谨慎。赚钱效应有所减弱，大盘短线料维持高位震荡。

--中国个股：招商证券拟发至多80亿元资产证券化产品及250亿元次级债

中国大型券商招商证券周二公告称，公司拟发行不超过80亿元人民币的股票质押融资债权资产证券化产品，可一次或分期发行，同时公司还计划发行不超过250亿元的次级债。

--中港个股：中信证券拟向全国社保基金发行新H股，集资115.2亿港元

中国最大券商--中信证券周一公告称，拟向全国社保基金定向增发6.4亿股新H股，每股发行价18港元，集资115.2亿港元。

--香港个股：电能实业与长江基建向卡塔尔投资局出售港灯共19.9%权益

香港富商李嘉诚旗下基建及公用事业分支--电能实业以及长江基建周二向卡塔尔投资局出售其所持港灯电力投资 总共19.9%权益，以强化现金流。 (完)