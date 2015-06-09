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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 09:22 BJT

美国经济：一年期通胀预期在5月反弹至今年以来最高--纽约联储

路透纽约6月8日 - 据美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布调查显示，美国通胀预期上月小升，民众预期未来一年的物价将上涨3%。

周一纽约联储公布的消费者预期调查显示，5月一年期通胀预期升至今年以来最高，高于一个月前的2.7%。三年期通胀预期亦维持在3%，较4月持平。

美联储有望在今年稍后升息，但希望确信，目前仍维持在低点是实质物价通胀指标能回升至2%目标。5月就业报告显示薪资跳涨。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)

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