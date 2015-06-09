美国经济：一年期通胀预期在5月反弹至今年以来最高--纽约联储

澳洲经济指标总览--1月23日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透纽约6月8日 - 据美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布调查显示，美国通胀预期上月小升，民众预期未来一年的物价将上涨3%。
周一纽约联储公布的消费者预期调查显示，5月一年期通胀预期升至今年以来最高，高于一个月前的2.7%。三年期通胀预期亦维持在3%，较4月持平。
美联储有望在今年稍后升息，但希望确信，目前仍维持在低点是实质物价通胀指标能回升至2%目标。5月就业报告显示薪资跳涨。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0725 1.0699 +0.24 +2.02 1.0513 美元/日圆 113.85 114.60 -0.65 -2.58 116.87 欧元/日圆 122.13 122.63 -0.41 -0.82 123.14 美元/瑞郎 1.0004 1.0012 -0.08 -1.71 1.0178 英镑/美元 1.2385 1.2374 +0.09 +0.40 1.2336 美元/加元 1.3299 1.3321 -0.17 -0.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8270 6.8366 -0.14 -2.09 6.9726 澳元/美元 0