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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 10:24 BJT

汽车产业：菲亚特执行长促请投资者说服通用汽车同意合并

路透6月8日 - 华尔街日报引述熟知内情的消息人士表示，意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)解除对冲基金与维权投资者，请他们协助说服通用汽车(General Motors) 同意一项合并。

该报引述消息人士表示，维权投资者近期与通用汽车协商成功，令马尔基翁内敢于提出诉求。

由于是美国下班时间，菲亚特与通用汽车皆未能立即表示意见。

通用汽车3月与一个投资者团体达成协议，将进行50亿美元股权回购，避免因公司资产负债表和治理方面的问题发生代理权之争。

马尔基翁内一直以来不断呼吁缩减全球汽车制造商的数量，藉此维持大量投资，以达成制造更清洁、更安全车辆的需求。

根据路透4月引述知情消息人士报导，马尔基翁内有意进行一笔大型交易，地点可能在美国，藉此改善公司的弱点，并在自己2019年初卸任前留下美名。

不过根据华尔街日报报导，马尔基翁内与维权投资者的接触尚未获得支持，也可能至少对另外一家欧洲汽车制造商采取类似的策略。(完)

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