《独家新闻》汉高及科蒂对宝洁美容业务提出约束性收购价--消息

澳洲经济指标总览--1月23日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透6月8日 - 知情人士称，汉高 及科蒂(Coty) 向宝洁(宝硷,P&G) 提出约束性出价，欲收购宝洁不同部分的美容业务，总价值多达120亿美元。汉高及科蒂自身都拥有个人保健及化妆品部门。
宝洁CEO雷富礼(A.G. Lafley)正在大力推动减支策略，汉高及科蒂周一所提出的收购要约，将使宝洁出脱数项非核心资产的计划更加推进。
消息人士说，汉高拟收购包括威娜和伊卡璐品牌在内的宝洁美发业务，估值可能在50亿至70亿美元之间。消息人士说，汉高虽被认为是可能性最高的买家，但私募股权公司KKR & Co LP 也出价想收购美发业务。
科蒂有意收购的是宝洁的香水部门和化妆品业务。
收购业者Clayton Dubilier & Rice LLC也提出报价想收购宝洁的化妆品业务，这块业务包括封面女郎(CoverGirl)和蜜丝佛陀。
另一家私募股权公司美国华平投资集团也对宝洁的香水部门及化妆品业务有兴趣，香水部门估值可能在20亿美元左右，拥有雨果博斯(Hugo Boss)及古驰香水品牌。
因这项资产竞价事属机密，消息人士不愿具名。宝洁、科蒂、KKR、Clayton Dubilier & Rice以及美国华平投资集团均拒绝置评。无法联系到汉高做出评论。(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0725 1.0699 +0.24 +2.02 1.0513 美元/日圆 113.85 114.60 -0.65 -2.58 116.87 欧元/日圆 122.13 122.63 -0.41 -0.82 123.14 美元/瑞郎 1.0004 1.0012 -0.08 -1.71 1.0178 英镑/美元 1.2385 1.2374 +0.09 +0.40 1.2336 美元/加元 1.3299 1.3321 -0.17 -0.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8270 6.8366 -0.14 -2.09 6.9726 澳元/美元 0