更正-《全球汇市》美元在兑欧元下挫后境况不佳，然希腊疑虑限制欧元上档

(更正：因译文有误，内文第九段改为“强势美元的坏处可能不受欢迎”，非“强势美元走弱可能不受欢迎”)

* 德国强劲工业生产数据及德债收益率上扬支撑欧元

* 希腊债务疑虑犹存，限制欧元上档

* 美元兑日圆持稳，距13年高位仍有段距离

路透东京6月9日 - 美元周二难以站稳脚跟，美元指数下滑；之前美元兑欧元因德国数据强劲且德债收益率上扬而大幅下挫。

美元指数 跌0.2%至95.072。

美元兑日圆 持稳于124.53，此前自周五美国就业数据带动所触及的13年高位125.86拉回。意外强劲的美国就业报告促使市场进一步押注美联储将在年底前升息。

一项路透调查显示，华尔街主要银行现预期，美联储将于9月开始升息，之后在年底前还会再升息一次。

日本经济财政大臣甘利明周二表示，应由金融市场决定汇率变化是否符合经济基本面。

美国总统奥巴马周一否认一项报导，该报导称他在德国举行的七国集团(G7)峰会期间的对话中表示强势美元“是个问题”，他表示自己“向来不对美元或其他货币的每日波动进行评论。”

但一些投资者已经利用这一时机缩减美元多仓，而且尽管他随后的否认为美元带来支撑，美元也未能有多大起色。

“一些人认为无论他最初说了什么，其中很有可能有一些真实的东西，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。

“从政治立场出发，强势美元的坏处可能不受欢迎，因此市场对这样的评论十分敏感，”她说。

欧元兑美元 报1.1315美元，日内上涨约0.2%，此前最高一度摸至1.1343，超越在海外市场因德国工业生产优于预期而创下的高位。

希腊仍在与国际金主进行谈判，以期达成协议，这也令投资者继续保持警惕，并可能限制欧元升势。

欧盟官员称，希腊官员周一与欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西就改革换现金协议举行磋商，但希腊没有提出新提案。

“希腊官员继续拒绝欧盟/IMF的建议，因此很显然，没有取得有意义的进展，这本应不利于欧元，但欧元还是大幅上涨了，”BK Asset Management的外汇策略主管Kathy Lien在客户报告中写道。

“我们相信，在1.13区间卖出欧元是有吸引力的机会，”她说。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚表示，如果希腊退出欧元区，不会对欧元产生太大影响，因为该国的经济规模较小，且欧元区实行了改革。

与此同时，澳元日内持稳于0.7700美元。一项调查显示，5月企业信心因销售及获利改善而反弹至九个月新高，澳元反应不大。

另一项数据显示，澳洲4月房屋融资上升1%，远优于预估的下滑2%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1321 1.1291 +0.27 -6.41 1.2097

美元/日圆 124.48 124.47 +0.01 +4.01 119.68

欧元/日圆 140.92 140.51 +0.29 -2.67 144.78

美元/瑞郎 0.9264 0.9270 -0.06 -6.81 0.9941

英镑/美元 1.5354 1.5348 +0.04 -1.41 1.5573

美元/加元 1.2395 1.2410 -0.12 +6.69 1.1618

澳元/美元 0.7697 0.7699 -0.03 -5.77 0.8168

新西兰元/美元 0.7129 0.7141 -0.17 -8.57 0.7797

澳元/日圆 95.810 95.830 -0.02 -1.98 97.750

新西兰元/日圆 88.740 88.880 -0.16 -4.90 93.310

英镑/日圆 191.13 191.04 +0.05 +2.55 186.38

澳元/新西兰元 1.0794 1.0769 +0.23 +3.10 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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