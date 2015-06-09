韩国金融市场：股市持稳而韩元上涨，市场等待MSCI纳入中国A股的决定

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
韩元/美元 小升，追随亚洲地区多数货币走势，此前美元在海外市场下跌。
韩元兑美元 涨0.3%至1,120.0，但本地进口商的美元买盘限制了韩元涨幅。上日韩元收盘报1,123.3。
美元全线走软，因强劲德国数据和德债收益率升高助推欧元跳涨。
0237GMT，三年期韩债期货6月合约 升0.02点至109.36点。
0237 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,120.0 1,123.3
日圆/韩元 8.9960/9.0006 8.9789
韩国公债期货 * 109.36 109.34
韩国综合股价指数 2,066.65 2,065.19
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。