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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 11:24 BJT

韩国金融市场：股市持稳而韩元上涨，市场等待MSCI纳入中国A股的决定

韩元/美元 小升，追随亚洲地区多数货币走势，此前美元在海外市场下跌。

韩元兑美元 涨0.3%至1,120.0，但本地进口商的美元买盘限制了韩元涨幅。上日韩元收盘报1,123.3。

美元全线走软，因强劲德国数据和德债收益率升高助推欧元跳涨。

0237GMT，三年期韩债期货6月合约 升0.02点至109.36点。

0237 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,120.0 1,123.3

日圆/韩元 8.9960/9.0006 8.9789

韩国公债期货 * 109.36 109.34

韩国综合股价指数 2,066.65 2,065.19

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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