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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 11:25 BJT

《汇市简讯》欧元/美元触发止损单后回落，至1.1330

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* 欧元/美元回吐触发停止单时录得的涨幅，至1.1330

* 欧元继续在空头回补推动下全线上涨

* 阻力位在6月4日高位1.1380，突破后将看向1.1468

* 小时图上在1.1265/75间形成支撑(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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