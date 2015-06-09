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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 11:32 BJT

香港个股：中国置业投资早盘中途股价挫跌逾两成后停牌

路透香港6月9日 - 近日股价大幅波动的中国置业投资 ，周二早盘股价挫跌逾两成后，中途暂停买卖，公司称将刊发有关公司内幕消息的公告。

该公司本月初表示，拟向中国中车 按每股0.1港元配售65亿股股份，分别相当于现有已发行股本及经扩大后已发行股本的162%及61.8%，配售价较公司停牌前0.86港元大幅折让88%。其后中国置业股份在6月4日复牌，股价急涨2.9倍。

中国置业周一傍晚发出公告称，＂董事会察悉，近期媒体对上述可能发行认购股份事宜进行炒作。＂公司并指一份载有有关认购协议之更详细条款的公告，将尽快刊登。

中国置业今天股价在高开2.9%后下挫，最多曾跌28%，停牌前跌幅21.57%，报2.4港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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