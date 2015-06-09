香港个股：中国置业投资早盘中途股价挫跌逾两成后停牌

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透香港6月9日 - 近日股价大幅波动的中国置业投资 ，周二早盘股价挫跌逾两成后，中途暂停买卖，公司称将刊发有关公司内幕消息的公告。
该公司本月初表示，拟向中国中车 按每股0.1港元配售65亿股股份，分别相当于现有已发行股本及经扩大后已发行股本的162%及61.8%，配售价较公司停牌前0.86港元大幅折让88%。其后中国置业股份在6月4日复牌，股价急涨2.9倍。
中国置业周一傍晚发出公告称，＂董事会察悉，近期媒体对上述可能发行认购股份事宜进行炒作。＂公司并指一份载有有关认购协议之更详细条款的公告，将尽快刊登。
中国置业今天股价在高开2.9%后下挫，最多曾跌28%，停牌前跌幅21.57%，报2.4港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。