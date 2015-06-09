中国债市动态：现券收益率先跌后涨，CPI偏低利好昙花一现

路透上海6月9日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先跌后涨，成交略显活跃。最新公布的5月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅低于预期，提振现券一度回暖，不过止盈压力随之增强，令收益率跌幅缩窄，较上日基本持稳。

交易员表示，CPI涨幅偏低显示通缩压力不减，亦加强市场对于货币政策宽松的预期；但地方债供给压力下，债市看空力量亦强劲，后续走势仍不明朗。

北京一银行交易员称，CPI偏低使市场情绪一度转好，但影响甚微，“数据出来后买盘略强一些，但后来offer(卖盘)又增多了，趁机止盈吧。”

剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.07%/4.0350%，上日尾盘为4.05%/4.0370%。

受食品价格带动，中国5月CPI同比涨幅降至四个月低位，低位在徘徊的PPI转正仍遥遥无期。通货紧缩压力未见实质缓解，降息等宽货币政策仍将有来，预计下半年随着经济企稳，物价有望略回升。

华东一银行交易员指出，近期利率债发行密集，供给压力高企下，虽有基本面和宽松预期支撑，机构仍不敢贸然做多，“市场总体还是淡淡的，暂时没什么方向。”

国开行早间招标一至10年期固息债，中标收益率分别为2.5827%、3.4507%、3.7475%、4.0176%和4.0332%，其中七年品种稍低于预估，其余期限接近市场预期； 而湖北省上午招标的四期地方债，除10年期利率比投标下限高1个基点(bp)外，其余品种均为投标区间下限。