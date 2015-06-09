中国债市动态：现券收益率先跌后涨，CPI偏低利好昙花一现

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透上海6月9日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先跌后涨，成交略显活跃。最新公布的5月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅低于预期，提振现券一度回暖，不过止盈压力随之增强，令收益率跌幅缩窄，较上日基本持稳。
交易员表示，CPI涨幅偏低显示通缩压力不减，亦加强市场对于货币政策宽松的预期；但地方债供给压力下，债市看空力量亦强劲，后续走势仍不明朗。
北京一银行交易员称，CPI偏低使市场情绪一度转好，但影响甚微，“数据出来后买盘略强一些，但后来offer(卖盘)又增多了，趁机止盈吧。”
剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.07%/4.0350%，上日尾盘为4.05%/4.0370%。
受食品价格带动，中国5月CPI同比涨幅降至四个月低位，低位在徘徊的PPI转正仍遥遥无期。通货紧缩压力未见实质缓解，降息等宽货币政策仍将有来，预计下半年随着经济企稳，物价有望略回升。
华东一银行交易员指出，近期利率债发行密集，供给压力高企下，虽有基本面和宽松预期支撑，机构仍不敢贸然做多，“市场总体还是淡淡的，暂时没什么方向。”
国开行早间招标一至10年期固息债，中标收益率分别为2.5827%、3.4507%、3.7475%、4.0176%和4.0332%，其中七年品种稍低于预估，其余期限接近市场预期； 而湖北省上午招标的四期地方债，除10年期利率比投标下限高1个基点(bp)外，其余品种均为投标区间下限。
国债期货方面，五年期主力合约TF1509 早盘收报96.765元，较上日结算价跌0.12%；10年期T1509 收报95.495元，较上日结算价跌0.07%。(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 张喜良)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。