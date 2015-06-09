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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 12:56 BJT

英国个股：乐购邀请凯雷等数家公司竞购其韩国分支--消息人士

路透香港6月9日 - 据知情人士向路透表示，英国零售商乐购(Tesco)已邀请包括KKR & Co 和凯雷投资集团(Carlyle Group) 在内的约六家公司出价收购其韩国子公司，后者的估值约为60亿美元。

上述消息人士还称，乐购及其顾问汇丰控股 上周发出了相关信息，其中包括该子公司的财务细节，并要求这些公司在本月稍晚提交指示性报价。

消息人士表示，CVC Capital Partners、Affinity Equity Partners和安博凯(MBK Partners)也受邀提交报价。由于出售流程尚未正式对外宣布，消息人士拒绝透露身份。

乐购韩国子公司的一位发言人说，公司不就传言置评。KKR、凯雷和安博凯也拒绝表示意见，CVC和Affinity未回复路透的置评请求。

消息人士上周向路透表示，乐购正在寻求出售韩国业务，并已聘请汇丰作为此项出售的财务顾问。

现代百货 周二稍早表示，目前也正在考虑竞购乐购的韩国子公司。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦/许娜)

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