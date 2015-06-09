英国个股：乐购邀请凯雷等数家公司竞购其韩国分支--消息人士

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透香港6月9日 - 据知情人士向路透表示，英国零售商乐购(Tesco)已邀请包括KKR & Co 和凯雷投资集团(Carlyle Group) 在内的约六家公司出价收购其韩国子公司，后者的估值约为60亿美元。
上述消息人士还称，乐购及其顾问汇丰控股 上周发出了相关信息，其中包括该子公司的财务细节，并要求这些公司在本月稍晚提交指示性报价。
消息人士表示，CVC Capital Partners、Affinity Equity Partners和安博凯(MBK Partners)也受邀提交报价。由于出售流程尚未正式对外宣布，消息人士拒绝透露身份。
乐购韩国子公司的一位发言人说，公司不就传言置评。KKR、凯雷和安博凯也拒绝表示意见，CVC和Affinity未回复路透的置评请求。
消息人士上周向路透表示，乐购正在寻求出售韩国业务，并已聘请汇丰作为此项出售的财务顾问。
现代百货 周二稍早表示，目前也正在考虑竞购乐购的韩国子公司。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦/许娜)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。