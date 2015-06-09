日韩经济指标预测--6月10日-6月17日****

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月8日当周 6月9日(二) 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -2.2% -2.1% 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -2.0% +2.9% (较上年同期) -1.3% +2.6% 6月10日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +9.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,484 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,742 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 正2.4 6月11日(四) -- 韩国央行利率决议 6月 1.50% 1.75% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -6.1% 进口物价(较上年同期) -- -17.1% 6月12日(五) 0430 日本工业生产 4月修正值 -- +1.0% 产能利用率(较前月) -- -1.2% 6月15日当周 6月15日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月修正值 -- -10.9% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差63 6月16日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 -- 逆差534 出口(较上年同期) -- +8.0% 进口(较上年同期) -- -4.2% 6月17日(三) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 -- 正13(完)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。