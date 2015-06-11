《即时观点6》中国5月M2增速及新增贷款略超预期，宽松政策仍会持续

路透上海6月11日 - 中国央行周四公布数据显示，5月新增人民币贷款9,008亿元，接近路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长10.8%，路透调查中值为10.5%。

央行数据并显示，5月末人民币贷款余额87.52万亿元，同比增长14.0%，亦接近13.9%的路透调查中值。

此外，5月社会融资规模增量为1.22万亿元人民币，比上月多1,639亿元，比去年同期少1,387亿元。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据:

--5月新增人民币贷款9,008亿元（路透调查中值9,000亿元） --5月末广义货币供应量(M2)同比增长10.8%（路透调查中值10.5%） --5月末人民币贷款余额同比增长14%（路透调查中值13.9%）

欲浏览5月数据详情，请点选 以下为市场人士的评论:

--申万宏源宏观组：

5月贷款新增9,008亿，超过预期的8,500亿元。其中住户中长期贷款同环比双双上升，降息和房地产新政对居民按揭贷款的刺激效果进一步释放，5月商品房销售明显回暖；短期贷款同环比回落，结合5月消费数据保持平稳增长判断，应是前期投入证券市场的短期信贷资金流速放缓；企业中长期贷款同环比进一步下滑，部分反映非标融资表外转回表内、存量债务偿本付息等因素的干扰减弱，企业投资仍受到资金和新开工项目不足的制约，占比徘徊于近一年的低位，大量流动性滞留于银行体系，货币政策传导途径亟待疏通，金融支持实体的力度还需进一步加强。

5月社会融资规模12,200亿元，同比回落，环比增加，超过预期的11,325亿元。直接融资股热债冷，委托信托贷款仍在收缩，M2增速有所反弹。一是由于外汇占款趋势性减少，二是由于监管部门加强金融机构表外和同业业务监管，表外和同业资金减少导致货币派生减少。

后续货币政策判断：现阶段中国出口、投资、房地产明显放缓，经济增长压力很大。M2增长仍低于预期目标。保增长任重道远，预计货币政策总体将延续偏宽松基调，下一阶段央行货币政策的重点在疏通政策传导渠道、降低社会融资成本，通过总量与定向调节工具支持实体的力度将进一步加强，中国式扭曲操作或成为常态。预计年内降息25个BP，降准150个BP。同时，按照两会的安排，今年将基本实现利率市场化和人民币资本项目可自由兑换，存款利率上限取消和深港通、QDII2等资本市场进一步的双向开放等值得期待。

--华创证券债券分析师齐晟、屈庆：

5月新增社融为1.22万亿元，环比继续改善，存量同比则继续下滑至11.8%。分项看，委托贷款+信托贷款新增量仅为129亿元，同比少增1,651亿元，是影响社融存量同比的重要原因；其次，企业债券融资新增仅为1,528亿元，仅为去年同期的55%，也影响了社融的扩张；股票融资584亿元，几乎比去年同期翻了一番，反映股市火爆对于社会信用扩张依然有益；贷款8,510亿元，未贴现承兑汇票955亿元，是支撑社融环比改善的重要原因。其中，票据融资上升的主要原因在于票据成本较低，企业更倾向于选择票据融资。与09年不同的是，目前并不存在企业利用票据融资，再转化为存款的套利空间，因此票据融资的提升也反映了目前企业真实融资需求依然旺盛。

M2回升至10.8%。从M2的定义出发人民币存款的上升，或从信用创造角度出发信贷投放的增加是M2环比改善的主要原因；而外汇占款预计仍低，MLF+SLF继续回笼资金250亿元，财政存款符合历史季节性规律出现3,852亿元的增加，以上均是阻碍M2快速反弹的原因。此外，5月M2同比并未如同去年4-6月央行开展PSL后大幅度跳升的情况，也从侧面反映了本次PSL的新增规模的确不大。

从贷款结构来看，无论是住户部门还是非金融企业级机关团体，中长期贷款占比均超过50%，反映新增贷款结构依然良好；从存款结构来看，住户存款继续减少4413亿元，非银存款继续大幅增加1.94万亿元，股市的火爆，特别是中核所带动的打新基金规模急速膨胀功不可没。我们此前在流动性报告中已经做出分析，在股市火爆，打新基金膨胀的背景下，银行非银存款不断替代住户存款的过程中，银行负债的稳定性继续减弱且成本抬升，这将会压制银行配债空间，迫使银行缩短资产久期，抑制银行配债需求。

从今天公布的两组数据来看，无论经济数据和金融数据均展现出环比改善，见底回升的态势。回顾15年1-5月份的债市走势，每次数据公布后均会引发市场对于货币政策进一步宽松的预期，从而会给债市带来一定交易性机会。而5月两组数据的环比改善，恐怕反而降低了货币政策继续大幅放水的必要性，对于债市也难以继续起到支撑作用。

--三菱东京日联银行首席金融市场分析师 李刘阳：

5月信贷、社融相比上个月环比都增加，但同比仍然减少，这说明实体经济需求虽然正在恢复，但力度还不算强。

中长期贷款占了总体信贷的一半左右，这些资金的到位将会稳定投资增速，遏制经济继续下行。虽然有部分信贷是拿票据充的，但总体上信贷需求还是在恢复，只是力度还不强。所以货币政策放松的基调暂时还不会变化。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

5月的金融数据虽然比去年同期差，但环比已经出现改善迹象。当然信贷中的票据增量，可能有一些水分。

结合之前公布的多项数据总的来看，中国经济继续下滑的空间应该不大，不过只能说可能会趋稳，向上的动力还没有显现出来。

近来财政政策开始发力，货币政策方面可能继续宽松的步伐不需要那么急了，但未来还是会见到降准和降息。

--交通银行金融研究中心高级研究员 鄂永健:

当月信贷贷款较上月回升，和去年同期基本持平，主要是住户中长期贷款和企业票据融资增加较多。这一方面反映了住房成交量回升对信贷的拉动，另一方面也说明企业信贷需求并未明显转好，再加上当月企业新增中长期贷款较上月下降，表明实体经济依然疲弱。

M2和存款增速有所回升，主要是受前期准备金率下调、加大公开市场资金投放以及外汇占款可能有所企稳等因素的共同影响，但10.8%的增速依然偏低。M1增速虽较上月回升，但总体依然持续偏低，考虑到货币基金、银行理财等对企事业单位活期存款的持续分流，未来M1增速难有显着回升。

结合实体经济数据看，尽管有些许企稳迹象，但经济运行总体仍然低迷，不排除再次降准、降息的可能。

--光大证券首席经济学家 徐高：

今日央行公布数据显示5月信贷增长延续放缓趋势。5月人民币新增贷款9,008亿元，同比少增43亿元，对实体经济贷款8,510亿元，同比少增281亿元。由于银行间利率低位徘徊带动票据利率大幅下降，对非金融企业贷款中票据融资同比增加688亿元，而中长期贷款同比减少931亿元。信贷对实体经济资金支持放缓。

社会融资总量继续明显萎缩。5月社会融资总量1.22万亿元，同比减少1,387亿元。其中委托、信托等表外融资业务受融资需求疲弱与监管加强影响，延续萎缩趋势。而票据利率下降推动未承兑汇票增加955亿元，同比多增1,049亿元。社会融资总量持续萎缩加大实体经济融资困难。

资金继续大幅流入资本市场，推动货币增速回升。5月M2同比增速提高0.7个百分点至10.8%，主要受资金流入资本市场推动。5月非银行金融机构存款增加1.94万亿元，占当月存款增量的60.1%，贡献M2同比增长的1.6个百分点。

金融市场落入流动性陷阱与实体经济融资难继续并存。资金大幅流入资本市场推动“水牛”行情，进一步挤压实体经济资金供给。信贷传导机制不畅导致宽松政策难以有效降低实体经济融资成本。未来政策应着力于引导资金进入实体经济，继续实施地方政府债务置换扩容、增加债券发行、放松房地产贷款限制等政策，将有效缓解实体经济融资困难。

--广发银行高级交易员 颜岩：

从5月数据可以看出，在持续的宽松政策政策下，贷款、M2等出现反弹，不过是否形成趋势还很不确定。社会融资规模扣除贷款，债券、股票融资和票据后，表外融资依然很少。而且票据充信贷的规模不小。另外，住户部门增加了大量长期贷款，是受房地产销售回暖影响，并不代表实体经济的融资需求上升。

此前宽松政策频繁出台，经济数据有所好转亦不令人意外，但从现有形势来看，政策宽松局面还不能停。

另外，社融在未来除了贷款外，必然要更多依靠债券和股票等直接融资方式，尤其是地方债置换可以改变负债结构，拯救地方政府，重新注入活力。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

5月社融和信贷数据出现改善，总量有明显增长，贷款从7,079亿增至9,008亿，社融从1.05万亿增至1.22万亿，在融资放量的情况下，M2增速也出现触底回升，脱离年内低点。

不过贷款内部出现分化，居民户中长期贷款增至2,063亿元，明显高于前几个月，这与地产销售数据互为印证，但该数据仍低于2013年同期值；公司户中长期贷款增长2,548亿元，低于前几个月表现，与2014年相比也并不突出，公司户贷款的增长主要靠票据增量来实现，显示实体经济向投资、生产投入长期资金的意愿仍然不高；债券融资量同比大幅减少，主要受到城投债大幅减少的影响，但观察短融与中票的话，总量并未显着减少，债券市场当前低利率环境有利于企业保持发债热情。

总体来看，5月金融数据有所改善，但对实体经济意义有限，做为先导数据M2触底回升信号较为积极，如果6月M2增速进一步回升，且居民和企业户中长期贷款能保持增长，则有利于后续经济数据企稳，但目前实际利率依然高企，限制了实体经济融资能力，央行有必要持续降息、降准，在调降基准利率的同时，释放长期限资金以压低长端利率，预计最快6月就有可能再次见到降准出现。

--海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸：

5月新增融资总量1.22万亿，同比少增近1,400亿，委托、信托贷款缩水、企业债发行低迷仍是主要拖累，而未贴现票据同比多增1,000多亿。

5月新增贷款9,008亿，同比少增43亿，居民短贷中长贷同比几近零增长，非居民中长贷同比少增900多亿，显示基建融资乏力，而票据融资同比环比均高增数百亿，金融机构票据冲贷款有所抬头，贷款结构持续转差。

5月M2反弹至10.8%，仍处低位区间，或与央行在4月末大幅降准和5月续批本年度PSL额度有关。而5月住户存款减少4,413亿而非银金融机构存款增加1.94万亿，资金搬家流入股市明显。

当前工业投资低位，通胀未起，社会融资总量持续下滑，预示后续经济下行压力仍未消除，而低利率是去杠杆的必要条件，央行宽松态度从未改变，6月或再次降息降准。

--澳新银行中国经济师 周浩：

信贷增长贡献最多的一块是来自于房贷这块，住户贷款增加的多一点，上个月增量是1,500多亿，这个月是2,063亿，增加了500亿；但企业的中长期贷款是下滑的，整体数据还是挺一般的，还是要保持一份谨慎。

宽松政策还会持续，接下来预期可能会先降息，而随后进一步降准也是需要的。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

不论是信贷还是社融都不能说特别好，尤其是M2增速还是低。但总的来说，从已经公布的数据来看，也没有超预期的差，所以不排除6月会出现一个政策真空期。

当然，从现有的经济形势来看，未来降息、降准肯定还是要有的，需要再看看6月或者上半年的经济数据，最早的时间点上就要到7月份了。

**相关背景**

--中国央行调查统计司司长盛松成近期对下一步利率市场化改革提出建议，称应适时放开存款利率上限管制，当前再扩大存款利率上浮区间已无意义，而距浮动上限的放开已为时不远。

--中国央行公布，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款（PSL）余额为6,459亿元人民币，当前该工具利率3.10%。 5月份中期借贷便利操作（MLF）净收回中期基础货币250亿元，中期借贷便利期末余额10,545亿元，期限均为3个月，利率均为3.5%。

--中国央行上周发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。