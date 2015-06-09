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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 13:37 BJT

日本债市：公债价格走高，因此前标债结果强劲且美国公债反弹

日债市场亦受到隔夜市场美债价格上涨的扶助。希腊能否与债权人达成协议，以确保获得援助金的疑虑再度浮现，提振美债隔夜上涨。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.100% -0.5 0.105%

10年期公债 0.455% -3.5 0.490%

20年期公债 1.225% -5.0 1.275%

30年期公债 1.490% -4.5 1.535%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.27 +0.32 146.95

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/张若琪 审校 白云/许娜)

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