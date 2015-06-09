路透基点：台湾茂迪启动等值60亿台币再融资案--TRLPC

路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市的太阳能电池制造商茂迪股份有限公司已启动三年期等值60亿台币(1.93亿美元)的再融资案。

彰化银行和第一银行为牵头行兼簿记行(MLAB)，彰化银行并兼任本案的额度代理行。

这笔贷款可以用台币或美元动支，贷款包括A部分等值40亿台币的定期贷款、B部分等值20亿台币的循环信贷。

若以台币支取，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码135个基点；若以美元支取，利率则是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若贷款以美元动支，当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点时，借款方将支付超出的利差部分。本项融资案有12.5个基点的承诺费用。

A部分的贷款在一年的宽限期之后，将分五期每半年不等额偿还，还款比例为：10%(第1-4期)、60%(第五期)。

银行受邀以下列四个档次参贷：

承贷8亿台币或以上者，获得MLAB头衔以及28个基点的前端费；承贷6.50-7.99亿台币者，获得24个基点的费用；承贷5.0-6.49亿台币者，获得20个基点的费用；承贷3.0-4.99亿台币者，获得16个基点的费用；后面三个认贷档次的银行共享参贷行头衔。

银行回复截止日为6月26日。

消息人士称，本项融资所得将用做2011年2月完成的一笔五年期等值141亿台币贷款的再融资，以及做为运营资本。

该笔2011年贷款由初始目标等值118亿台币提高规模，其中A部分48亿台币定期贷款用于再融资，B部分24亿台币循环货款用于运营资本，C部分2.4亿美元循环贷款用于运营资本。贷款的台币部分利率为次级市场商票利率加码60个基点，美元部分为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码60个基点。(完)