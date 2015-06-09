路透基点：台湾茂迪启动等值60亿台币再融资案--TRLPC

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市的太阳能电池制造商茂迪股份有限公司已启动三年期等值60亿台币(1.93亿美元)的再融资案。
彰化银行和第一银行为牵头行兼簿记行(MLAB)，彰化银行并兼任本案的额度代理行。
这笔贷款可以用台币或美元动支，贷款包括A部分等值40亿台币的定期贷款、B部分等值20亿台币的循环信贷。
若以台币支取，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码135个基点；若以美元支取，利率则是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若贷款以美元动支，当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点时，借款方将支付超出的利差部分。本项融资案有12.5个基点的承诺费用。
A部分的贷款在一年的宽限期之后，将分五期每半年不等额偿还，还款比例为：10%(第1-4期)、60%(第五期)。
银行受邀以下列四个档次参贷：
承贷8亿台币或以上者，获得MLAB头衔以及28个基点的前端费；承贷6.50-7.99亿台币者，获得24个基点的费用；承贷5.0-6.49亿台币者，获得20个基点的费用；承贷3.0-4.99亿台币者，获得16个基点的费用；后面三个认贷档次的银行共享参贷行头衔。
银行回复截止日为6月26日。
消息人士称，本项融资所得将用做2011年2月完成的一笔五年期等值141亿台币贷款的再融资，以及做为运营资本。
该笔2011年贷款由初始目标等值118亿台币提高规模，其中A部分48亿台币定期贷款用于再融资，B部分24亿台币循环货款用于运营资本，C部分2.4亿美元循环贷款用于运营资本。贷款的台币部分利率为次级市场商票利率加码60个基点，美元部分为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码60个基点。(完)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。