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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 14:13 BJT

离岸人民币：中银台北15年期宝岛债以4.3-4.5%询价--消息

路透台北6月9日 - 两位消息人士周二透露，中国银行 台北分行预计发行五、10及15年期宝岛债，询价利率分别为3.95%、4.15%与4.3-4.5%。

一消息人士称，中银台北本次发行宝岛债预计募资30亿人民币。

路透暂时未能联系到发行人对此评论。(完)

台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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