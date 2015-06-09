台湾股市：重挫创四个半月低位，外资调节卖压沉重年线告破

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透台北6月9日 - 台湾股市周二收盘重挫创四个半月收盘低位。分析师表示，因美国股市周一收跌及外资调节卖压沉重，台股指数今天开低走低，终场失守年线大关，短线台股交投气氛偏空，大盘指数料续在9,200点附近低档震荡整理。
大盘加权股价指数 收跌1.88%报9,191.87点，创四个半月新低，前低为1月19日的9,174.06点；今日成交初值 为1,077.46亿台币，上交易日修正后为961.40亿。
〞今天跌得过深有可能蕴酿反弹，〞台新投顾协理黄文清说。同时他并预估，短线台股指数可能在9,200点附近止跌，并在9,200点上下50点区间低档整理。
他表示，短线外资在台股期货及现货皆属偏空操作，且受到明日凌晨MSCI明晟将在官网公布是否将中国A股纳入其新兴市场指数的变数影响，台股今日交投明显偏弱，尾盘正式跌破年线，短期料续盘旋低档。
此外，日盛投顾协理钟国忠指出，近期台股主要卖压来自外资，今年以来外资买超台股金额高达2,033亿台币，因此近日外资转向调节台股时卖压也颇为沉重，不排除大盘指数可能拉回到9,080点测试利空满足点，若跌破9,080点的话，台股低档整理期间将会拉长。
美国股市周一下滑，因投资者担心希腊危机，且斟酌美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月升息的可能性。道琼工业指数 收低82.91点，或0.46%，收报17,766.55点；Nasdaq指数 下跌46.831点，或0.92%，收报5,021.627点。
本地时间13:50，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.84%。(完)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。