台湾股市：重挫创四个半月低位，外资调节卖压沉重年线告破

路透台北6月9日 - 台湾股市周二收盘重挫创四个半月收盘低位。分析师表示，因美国股市周一收跌及外资调节卖压沉重，台股指数今天开低走低，终场失守年线大关，短线台股交投气氛偏空，大盘指数料续在9,200点附近低档震荡整理。

大盘加权股价指数 收跌1.88%报9,191.87点，创四个半月新低，前低为1月19日的9,174.06点；今日成交初值 为1,077.46亿台币，上交易日修正后为961.40亿。

〞今天跌得过深有可能蕴酿反弹，〞台新投顾协理黄文清说。同时他并预估，短线台股指数可能在9,200点附近止跌，并在9,200点上下50点区间低档整理。

他表示，短线外资在台股期货及现货皆属偏空操作，且受到明日凌晨MSCI明晟将在官网公布是否将中国A股纳入其新兴市场指数的变数影响，台股今日交投明显偏弱，尾盘正式跌破年线，短期料续盘旋低档。

此外，日盛投顾协理钟国忠指出，近期台股主要卖压来自外资，今年以来外资买超台股金额高达2,033亿台币，因此近日外资转向调节台股时卖压也颇为沉重，不排除大盘指数可能拉回到9,080点测试利空满足点，若跌破9,080点的话，台股低档整理期间将会拉长。

美国股市周一下滑，因投资者担心希腊危机，且斟酌美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月升息的可能性。道琼工业指数 收低82.91点，或0.46%，收报17,766.55点；Nasdaq指数 下跌46.831点，或0.92%，收报5,021.627点。