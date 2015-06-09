马币汇率：马币跌势料是暂时的，并不反映经济基本面--央行

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透吉隆坡6月9日 - 马来西亚央行周二表示，马币(林吉特)汇率疲弱之势料是暂时的；此前马币曾跌至九年低点。
马来西亚央行总裁洁蒂在央行Facebook的帖子上称，“马币跌至亚洲金融危机时的水准并不反映马来西亚经济基本面，”
该国出口支柱--大宗商品价格低迷打压了市场人气和马币。另外外界对国有基金1MDB的忧虑亦拖累了马币。该基金因背负近420亿马币(115亿美元)债务且财务管理不善而饱受争议。
马币兑美元最新下跌0.12%，至3.76，从周一的3.77略微反弹，后者是2006年2月以来最低水准。1998年亚洲金融危机期间曾跌至3.80。
马来西亚央行在Twitter上表示，在不确定性消退后，市场将开始反映经济基本面。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。