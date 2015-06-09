马币汇率：马币跌势料是暂时的，并不反映经济基本面--央行

路透吉隆坡6月9日 - 马来西亚央行周二表示，马币(林吉特)汇率疲弱之势料是暂时的；此前马币曾跌至九年低点。

马来西亚央行总裁洁蒂在央行Facebook的帖子上称，“马币跌至亚洲金融危机时的水准并不反映马来西亚经济基本面，”

该国出口支柱--大宗商品价格低迷打压了市场人气和马币。另外外界对国有基金1MDB的忧虑亦拖累了马币。该基金因背负近420亿马币(115亿美元)债务且财务管理不善而饱受争议。

马币兑美元最新下跌0.12%，至3.76，从周一的3.77略微反弹，后者是2006年2月以来最低水准。1998年亚洲金融危机期间曾跌至3.80。

马来西亚央行在Twitter上表示，在不确定性消退后，市场将开始反映经济基本面。(完)