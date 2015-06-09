版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 14:36 BJT

国际油市：油价微涨，市场寄望中国祭出经济刺激政策

0600GMT，近月美国原油期货 涨0.3美元，至每桶58.44美元，前一交易日收跌0.99美元。6月布兰特原油期货 涨0.25美元，至每桶62.94美元，前一交易日结算价下跌约0.62美元。

中国5月石油进口较上年同期下降约11%，为2013年11月以来最大跌幅。

“5月份疲弱的进口数据归因于炼厂检修活动大增...与此同时，近几个月强劲的进口情况已经对中国港口的存储设施带来压力，”澳新银行(ANZ)在周二发布的一份研究报告中称。

“随着新存储设施建设的完工，这种压力会在今年稍晚有所缓解。”

此外，投资者还较为关注供应面。石油输出国组织(OPEC)上周五决定继续维持产量不变，而伊朗和伊拉克有望增产。

其他地区方面，美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，尽管钻机开工率仍维持高位，但美国页岩油区产油量的下滑态势料将在7月连续第三个月加剧。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/刘秀红；审校 白云/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐