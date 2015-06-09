国际油市：油价微涨，市场寄望中国祭出经济刺激政策

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0600GMT，近月美国原油期货 涨0.3美元，至每桶58.44美元，前一交易日收跌0.99美元。6月布兰特原油期货 涨0.25美元，至每桶62.94美元，前一交易日结算价下跌约0.62美元。
中国5月石油进口较上年同期下降约11%，为2013年11月以来最大跌幅。
“5月份疲弱的进口数据归因于炼厂检修活动大增...与此同时，近几个月强劲的进口情况已经对中国港口的存储设施带来压力，”澳新银行(ANZ)在周二发布的一份研究报告中称。
“随着新存储设施建设的完工，这种压力会在今年稍晚有所缓解。”
此外，投资者还较为关注供应面。石油输出国组织(OPEC)上周五决定继续维持产量不变，而伊朗和伊拉克有望增产。
其他地区方面，美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，尽管钻机开工率仍维持高位，但美国页岩油区产油量的下滑态势料将在7月连续第三个月加剧。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/刘秀红；审校 白云/高琦)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。