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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 14:41 BJT

日本股市：日经指数创近一个月最大日跌幅，受美国升息前景及希腊拖累

路透东京6月9日 - 日股日经指数周二创近一个月以来的最大单日跌幅，受累于美国可能提前升息的前景、以及希腊能否与债权人达成协议以避免违约的不确定性。

日经指数 收跌1.8%至20,096.30点，为5月14日以来最大单日跌幅。该指数已连续三日下跌，为今年以来首见。

东证股价指数 收跌1.7%至1,634.37点；JPX-日经400指数 亦下跌1.7%至三周低点14,759.85点。

出口商类股承压，因日圆兑美元从周一触及的13年低点反弹，保险商和银行等近来上涨的类股也下跌。(完)

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