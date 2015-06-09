日本股市：日经指数创近一个月最大日跌幅，受美国升息前景及希腊拖累

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透东京6月9日 - 日股日经指数周二创近一个月以来的最大单日跌幅，受累于美国可能提前升息的前景、以及希腊能否与债权人达成协议以避免违约的不确定性。
日经指数 收跌1.8%至20,096.30点，为5月14日以来最大单日跌幅。该指数已连续三日下跌，为今年以来首见。
东证股价指数 收跌1.7%至1,634.37点；JPX-日经400指数 亦下跌1.7%至三周低点14,759.85点。
出口商类股承压，因日圆兑美元从周一触及的13年低点反弹，保险商和银行等近来上涨的类股也下跌。(完)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。