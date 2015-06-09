主要国家经济指标预测--6月10日****

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月10日(三) 0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 6月 -- +6.4% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +9.0% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.3% 0800 意大利经季调工业生产(较前月) 4月 +0.2% +0.4% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +0.8% +1.5% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.1% +0.5% (较上年同期) +0.6% +0.7% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.4% +1.1% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 369.5 再融资指数 -- 1,360.3 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字980 盈余1,570 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 5月 正35 正33 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,484 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,742 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 正2.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 5月 正7 -- 企业信心指数 正7 -- 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 5月 -4.3% -- 网上招聘广告 +0.1% -- 0130 澳洲房屋融资 4月 +1.0% -2.0% 投资性房屋融资 +2.6% -- 0500 日本消费者信心指数 5月 41.4 -- 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 5月 3.2% -- (经季节调整) 3.3% -- 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 4月 赤字598.4 -- 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.2% -1.2% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差20.94 逆差30.0 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差85.61 逆差99.0 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.0% +1.0% 1300 美国NFIB小企业信心指数 5月 98.3 -- 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 4月 537.6 -- 1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 4月 +0.4% +0.2% 趸售销售(较前月) +1.6% +0.5% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 +1.2% -- (较上年同期) +3.2% -- 2300 韩国失业率 5月 3.9% -- 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 5月 +0.3% +0.2% (较上年同期) -2.1% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 4月 +3.8% -2.0% (较上年同期) +3.0% -1.3% (完)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。