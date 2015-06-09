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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--6月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    6月10日(三)
    0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数                  6月        --       +6.4%
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                       6月        --       +9.0%
    0645 法国工业生产(较前月)                          4月      +0.4%      -0.3%
    0800 意大利经季调工业生产(较前月)                  4月      +0.2%      +0.4%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                 +0.8%      +1.5%
    0830 英国工业生产(较前月)                          4月      +0.1%      +0.5%
                     (较上年同期)                               +0.6%      +0.7%
             制造业产出(较前月)                                 +0.1%      +0.4%
                       (较上年同期)                             +0.4%      +1.1%
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周         --      369.5
             再融资指数                                            --    1,360.3
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          5月     赤字980 盈余1,570
    2100 新西兰央行利率决定                            --       3.50%      3.50%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              5月       正35       正33
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --    卖超3,484
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --    买超5,742
    2350 日本大型制造业景气判断指数                 第二季         --      正2.4
    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值    
    6月9日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 5月         正7        --
                          企业信心指数                             正7        --
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           5月       -4.3%        --      
                网上招聘广告                                     +0.1%        --      
    0130 澳洲房屋融资                                  4月       +1.0%     -2.0% 
             投资性房屋融资                                      +2.6%        --      
    0500 日本消费者信心指数                            5月        41.4        -- 
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      5月        3.2%        -- 
                     (经季节调整)                                 3.3%        --       
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  4月   赤字598.4        --  
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               5月       +0.2%     +0.1%      
                                (较上年同期)                     -1.2%     -1.2%   
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              4月   逆差20.94  逆差30.0
              全球商品贸易收支(亿英镑)                       逆差85.61  逆差99.0
    0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季修正值     +0.4%     +0.4%
                            (较上年同期)                         +1.0%     +1.0% 
    1300 美国NFIB小企业信心指数                        5月        98.3        --      
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     4月       537.6        -- 
    1400 美国批发(趸售)库存(较前月)                    4月       +0.4%     +0.2%
                 趸售销售(较前月)                                +1.6%     +0.5% 
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  5月       +1.2%        -- 
                             (较上年同期)                        +3.2%        -- 
    2300 韩国失业率                                    5月        3.9%        -- 
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                  5月       +0.3%     +0.2%  
                             (较上年同期)                        -2.1%     -2.2%
    2350 日本机械订单(较前月)                          4月       +3.8%     -2.0%    
                     (较上年同期)                                +3.0%     -1.3% (完)

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