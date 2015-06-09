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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 15:03 BJT

澳洲股市：跌至四个月低点，矿业和金融股领跌

路透悉尼6月9日 - 澳洲股市周二跌至四个月以来的最低水平，矿业和金融股领跌，受对中国经济的担忧拖累。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌0.5%至5,471.3点，为连续第六个交易日下跌。该指标股指本月迄今累计下跌逾5%。(完)

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