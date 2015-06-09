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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 15:20 BJT

全球金市：美元走软提振金价微涨，但美国利率前景抑制涨势

不过，由于美元回落，金价得以守在此低点上方。

“美元走软帮助推高金价，不过金价前景仍然疲弱，”澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya称。

其他交易商称，在美元兑欧元和日圆均下滑的情况下，金价仍未能大幅走高，显露出黄金的基本疲态。

投资者的持仓情况继续反映出偏空人气。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量处于1月中期以来最低。因此金价难见涨幅。

金价从围绕希腊债务危机的不确定性中获得一定支撑。

希腊周一宣布愿意与国际债权人妥协，德国总理梅克尔警告称，达成改革换援助协议所剩的时间已经不多。该协议可以让希腊继续留在欧元区。

若不能达成协议，则可能触发对黄金的避险买盘。

“希腊消息...应该能为金市带来支撑，但技术阻力位1,185美元料仍阻碍上档，”MKS Group交易员Jason Cerisola称。

实物市场中，有迹象表明中国消费者在上周五价格下挫后逢低买盘。上海黄金交易所的黄金报价较全球指标价格每盎司高出约2.50美元，略高于上周的1.50-2美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1177.6 4.15 0.35

现货银 16.09 0.1775 1.12

现货铂金 1107.65 7.15 0.65

现货钯金 748 6.5 0.88

COMEX期金 1177 3.4 0.29

COMEX期银 16.04 0.081 0.51

汇率

欧元/美元 1.1312

美元指数 95.038

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/蔡美珍)

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