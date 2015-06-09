全球金市：美元走软提振金价微涨，但美国利率前景抑制涨势

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
不过，由于美元回落，金价得以守在此低点上方。
“美元走软帮助推高金价，不过金价前景仍然疲弱，”澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya称。
其他交易商称，在美元兑欧元和日圆均下滑的情况下，金价仍未能大幅走高，显露出黄金的基本疲态。
投资者的持仓情况继续反映出偏空人气。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量处于1月中期以来最低。因此金价难见涨幅。
金价从围绕希腊债务危机的不确定性中获得一定支撑。
希腊周一宣布愿意与国际债权人妥协，德国总理梅克尔警告称，达成改革换援助协议所剩的时间已经不多。该协议可以让希腊继续留在欧元区。
若不能达成协议，则可能触发对黄金的避险买盘。
“希腊消息...应该能为金市带来支撑，但技术阻力位1,185美元料仍阻碍上档，”MKS Group交易员Jason Cerisola称。
实物市场中，有迹象表明中国消费者在上周五价格下挫后逢低买盘。上海黄金交易所的黄金报价较全球指标价格每盎司高出约2.50美元，略高于上周的1.50-2美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1177.6 4.15 0.35
现货银 16.09 0.1775 1.12
现货铂金 1107.65 7.15 0.65
现货钯金 748 6.5 0.88
COMEX期金 1177 3.4 0.29
COMEX期银 16.04 0.081 0.51
汇率
欧元/美元 1.1312
美元指数 95.038
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/蔡美珍)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。