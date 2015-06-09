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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 15:13 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短期内可能进一步下跌

0701GMT

* 美元/日圆有可能进一步向下修正

* 在122.03前的支撑位可能较密集

* 122.03是1月/6月升势115.85至125.86的38.2%回调位

* 我们希望在122.50作多，其高于122.37处的基准线切入位

* 一目均衡转换线和一目均衡基准线形成正面格局，基本形态偏多

* 技术图形：link.reuters.com/zyq84w (完)

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(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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