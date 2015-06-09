《汇市简讯》美元/日圆短期内可能进一步下跌

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0701GMT
* 美元/日圆有可能进一步向下修正
* 在122.03前的支撑位可能较密集
* 122.03是1月/6月升势115.85至125.86的38.2%回调位
* 我们希望在122.50作多，其高于122.37处的基准线切入位
* 一目均衡转换线和一目均衡基准线形成正面格局，基本形态偏多
* 技术图形：link.reuters.com/zyq84w (完)
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欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 NFX=
全部现汇报价 FX=
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。