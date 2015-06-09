新兴汇市：印尼卢比触及17年低点，韩元和泰铢微涨

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 124.48 124.50 +0.02 -3.87 119.66
坡元 1.3544 1.3531 -0.10 -2.10 1.3260
台币 31.115 31.275 +0.51 +1.94 31.718
韩元 1118.30 1123.30 +0.45 -1.70 1099.30
泰铢 33.77 33.82 +0.15 -2.58 32.90
菲律宾披索 45.02 45.03 +0.02 -0.67 44.72
印尼卢比 13315.00 13374.00 +0.44 -7.02 12380.00
印度卢比 63.94 64.08 +0.22 -1.42 63.03
马币 3.7610 3.7675 +0.17 -7.03 3.4965
人民币 6.2050 6.2056 +0.01 -0.02 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/汪红英；审校 蔡美珍/徐文焰/艾茂林)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。