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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 15:29 BJT

新兴汇市：印尼卢比触及17年低点，韩元和泰铢微涨

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.48 124.50 +0.02 -3.87 119.66

坡元 1.3544 1.3531 -0.10 -2.10 1.3260

台币 31.115 31.275 +0.51 +1.94 31.718

韩元 1118.30 1123.30 +0.45 -1.70 1099.30

泰铢 33.77 33.82 +0.15 -2.58 32.90

菲律宾披索 45.02 45.03 +0.02 -0.67 44.72

印尼卢比 13315.00 13374.00 +0.44 -7.02 12380.00

印度卢比 63.94 64.08 +0.22 -1.42 63.03

马币 3.7610 3.7675 +0.17 -7.03 3.4965

人民币 6.2050 6.2056 +0.01 -0.02 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/汪红英；审校 蔡美珍/徐文焰/艾茂林)

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